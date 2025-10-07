Jennifer Lopez detiene una entrevista al escuchar una pregunta sobre Ben Affleck

La actriz atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera y de su vida personal.

La cantante y actriz Jennifer Lopez, de 56 años, se encuentra promocionando Kiss of the Spider Woman, su nueva película musical, al mismo tiempo que enfrenta las preguntas inevitables sobre su reciente divorcio de Ben Affleck.

El incómodo episodio ocurrió durante su participación en el programa Today de NBC, donde fue entrevistada por Craig Melvin. Aunque el objetivo era hablar de la película, el conductor hizo referencia a la ruptura matrimonial mientras mencionaba el rol de Affleck en el filme.

“En medio de la filmación de este elaborado y hermoso musical, también se finalizó tu divorcio con Ben”, comentó Melvin. La reacción de López fue inmediata: “¡Ahí vas! ¡Mira a este tipo!”, interrumpió entre risas nerviosas.

Melvin intentó aclarar su intención explicando: “Pero luego leí que tu ex es productor ejecutivo de la película”. Lejos de evadir el tema, la estrella concedió el crédito que consideraba justo: “Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho. Y siempre le daré ese crédito”.

Aunque la conversación evidenció cierta incomodidad, Lopez no dudó en hablar con madurez sobre su proceso personal. “Y sí, las cosas pasan, tienes que seguir adelante”, afirmó con determinación.

La intérprete del Bronx explicó que este proyecto no solo representó un reto profesional, sino también un salvavidas en medio de la tormenta. “Es curioso, la película trata sobre el escapismo. Trata sobre cómo las películas y el arte nos salvan en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hacer este proyecto fue un sueño hecho realidad para mí que realmente me ayudó a sobrevivir un momento que también fue difícil en mi vida personal”, confesó.

Con una sonrisa, añadió que después de finalizar el rodaje decidió tomarse un descanso necesario. “Después de [filmar] me tomé un tiempo libre y ahora estamos de vuelta. Estoy realmente emocionada de que todos vean esta película. Es una hermosa película sobre el amor”.

Ante la observación del entrevistador de que el proyecto parecía haberla ayudado a sanar, la artista no lo dudó: “¡Lo hizo, lo hizo!”, exclamó con entusiasmo.

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido una de las más seguidas en Hollywood durante más de dos décadas. Ambos se conocieron en 2002 durante el rodaje de Gigli y poco después comenzaron un romance que se convirtió en compromiso. Sin embargo, en 2004 decidieron separarse, tomando caminos distintos y formando sus propias familias.

El destino los volvió a reunir en 2021, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores. En julio de 2022, se casaron en una íntima ceremonia en Las Vegas, seguida de una segunda celebración en Georgia, rodeados de familiares y amigos.

Pero la felicidad duró poco. Tras dos años juntos, la pareja enfrentó diferencias irreconciliables y en febrero de este año oficializaron su divorcio. Para muchos, fue un final inesperado a una historia de amor que parecía sacada de un guion de cine.

En septiembre, López ya había hablado con sinceridad sobre la dificultad de equilibrar su vida profesional y personal. En una entrevista con CBS News Sunday Morning, reconoció: “Fue un momento realmente difícil. Cada momento en el set, cada momento que estaba haciendo este papel, estaba tan feliz, y luego era como que en casa… no era tan maravilloso. Y era como, ¿sabes qué?, ‘¿Cómo reconcilio esto?’”.

La respuesta llegó semanas después, cuando la Diva del Bronx pidió oficialmente la separación en agosto.

A pesar de las especulaciones y del interés mediático en su vida privada, Jennifer Lopez ha dejado claro que su prioridad ahora es lo profesional. Con Kiss of the Spider Woman, no solo presenta un proyecto que la apasiona, sino también una película que, según ella misma, le permitió encontrar refugio en medio de uno de los capítulos más dolorosos de su vida.

Con su característica resiliencia, la artista subraya que está lista para lo que viene: “Estoy realmente emocionada de que todos vean esta película. Es una hermosa película sobre el amor”, reiteró, demostrando que, a pesar de los tropiezos, su mirada sigue puesta en el futuro.