John Legend confiesa por qué ya no es amigo de Kanye West

En una reciente entrevista, John Legend dejó al descubierto las razones de peso por la que su relación con el rapero y exesposo de Kim Kardashian, Kanye West, se fue al traste.

El cantante de 43 años reveló que el apoyo de West al expresidente Donald Trump y su propia candidatura presidencial en 2020, alteró drásticamente su amistad con el rapero.

“Ya no somos tan amigos como solíamos ser”, dijo Legend durante una entrevista con David Axelrod en el podcast 'The Axe Files' de CNN.

"Honestamente, creo que porque discrepamos públicamente sobre su candidatura para el cargo, su apoyo a Trump. Creo que se volvió demasiado para nosotros mantener nuestra amistad". — John Legend - Compositor

Legend y West, de 45 años, solían ser cercanos e incluso trabajaron en varias canciones a lo largo de los años, con West produciendo para Legend y ambos haciendo colaboraciones completas, incluidas "Number One" de 2005 y "It's Over" de 2008.

Según Legend, West tampoco estaba "contento con" que el creador de éxitos "All of Me" no lo respaldara cuando anunció que se postularía para presidente en las elecciones de 2020 .

“Estaba molesto porque no apoyé su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, por razones comprensibles. No estaba solo en eso, pero, ya sabes, él no estaba contento con eso. Y realmente no hemos sido cercanos desde entonces". — John Legend - Compositor

West lanzó su candidatura a la presidencia en medio de un período tumultuoso en su vida personal y varios episodios de comportamiento errático. En su único evento de campaña, divulgó detalles profundamente personales sobre su familia.

Finalmente obtuvo alrededor de 60.000 votos en una docena de estados.

Mientras tanto, Legend apoyó al actual presidente Joe Biden después de que su candidata de primera elección, la senadora Elizabeth Warren, no logró obtener suficientes votos para convertirse en la candidata demócrata.

Legend dijo que él y West "nunca antes habían hablado de política", y agregó que "nunca fue parte" de su interacción.

"Nuestra interacción casi siempre fue sobre creatividad y música", compartió. "También está en un lugar diferente musicalmente. Está haciendo música góspel. Eso es en lo que se enfoca en este momento, diseñando su ropa, así que estamos en diferentes lugares".

Legend ha sido amigo de West desde hace mucho tiempo, e incluso asistió a la boda del rapero en 2014 con Kim Kardashian . Pero en 2018, los dos hombres discutieron en línea sobre el apoyo de West a Trump.

En ese momento, West tuiteó una captura de pantalla de una conversación que tuvo con Legend, quien, junto con su esposa Chrissy Teigen , habían apoyado públicamente a Hillary Clinton durante las elecciones de 2016.

"Hola, soy JL. Espero que reconsideres alinearte con Trump", aparentemente escribió Legend en el intercambio de mensajes de texto. "Eres demasiado poderoso e influyente para respaldar quién es él y lo que representa. Como sabes, lo que dices realmente significa algo para tus fans. Son leales a ti y respetan tu opinión".

*Con información de People.com*