'Soy egoísta e impaciente': Justin Bieber se confiesa en medio de rumores de crisis con Hailey

Justin Bieber abrió su corazón en una publicación que sorprendió tanto a sus fanáticos como a los medios internacionales. A través de su cuenta de X, el cantante de 31 años hizo una revelación íntima: “Puedo ser extremadamente egoísta e impaciente, pero Jesús siempre tiene sus brazos abiertos hacia mí”. La frase, acompañada de fotos en plena naturaleza, mostró a un Bieber introspectivo, alejado del brillo de los escenarios, mientras caminaba en lo que parecía un retiro personal, vestido con camiseta, pantalones cortos y botas de senderismo.

Te puede interesar: Preocupación por la salud de 'La Chilindrina': fans piden que se retire con dignidad

“Gracias a Jesús por su paciencia conmigo esta mañana”, escribió el intérprete de Yummy, generando una avalancha de comentarios positivos. “Este es el Justin Bieber que admiro”, comentó un seguidor. Otro le respondió: “¡Deja de ser tan duro contigo mismo, eres humano!”. El gesto fue interpretado por muchos como un intento del artista por reconectarse con su espiritualidad en medio de un momento emocionalmente desafiante.

Y es que la reflexión llega justo después del lanzamiento sorpresa de su nuevo álbum Swag, un trabajo profundamente personal que aborda temas como las dificultades del matrimonio y el crecimiento interior. En la canción "Walking Away", Justin no se guarda nada: “Chica, será mejor que paremos antes de decir algo que lamentemos. / Hemos estado poniendo a prueba nuestra paciencia. / Creo que es mejor si tomamos un descanso y recordamos qué es la gracia”.

A pesar del tono melancólico, Bieber también reitera su compromiso con Hailey en la misma canción: “Bebé, no me estoy yendo. Tú eras mi diamante / Te di un anillo / Te hice una promesa. Te dije que cambiaría / Es la naturaleza humana / Estos dolores de crecimiento / Pero no me estoy yendo”.

Te puede interesar: Infidelidad viral en concierto de Coldplay da un giro con Gwyneth Paltrow como vocera

Pero mientras Justin habla de promesas y crecimiento emocional, Hailey Bieber alimentó las especulaciones sobre una posible separación. La modelo fue vista el 19 de junio en dos apariciones públicas sin su anillo de bodas. Primero, durante un desayuno en The Commerce Inn en Nueva York, luciendo una gabardina caqui y gafas oscuras. Más tarde, fue fotografiada de noche junto a sus amigas Camila Morrone y Suki Waterhouse en el restaurante Chez Fifi, sin rastro alguno de su sortija de compromiso valuada en más de 500 mil dólares.

Aunque los rumores de crisis siguen en el aire, la pareja apareció recientemente unida y sonriente durante la fiesta de lanzamiento del álbum Swag en Los Ángeles. Incluso compartieron un beso que ambos publicaron en redes, intentando acallar las especulaciones.

Fuentes cercanas al entorno del cantante, citadas por Page Six, aseguran que Justin sigue lidiando con secuelas emocionales profundas. “Imagina tener 14 años y ser famoso. O te aman sin razón o te odian. No hay un punto medio. Eso rompe a muchas personas. Me preocupa”, dijo un informante. Otra persona cercana al artista reveló: “Aunque parece estable, aún lidia con problemas internos. Pero Hailey ha estado firme a su lado”.

Entre confesiones, canciones y silencios simbólicos, la pareja Bieber sigue en el ojo del huracán. Mientras tanto, Justin parece enfocado en sanar, cambiar y, como él mismo escribió, salir a la naturaleza para buscar respuestas.