Justin Bieber en Twitch: el cantante anuncia transmisiones diarias y revoluciona el streaming

El artista canadiense ha vuelto a sorprender al mundo, esta vez con un movimiento inesperado fuera de los escenarios musicales.

Justin Bieber, una de las figuras más influyentes del pop, acaba de abrir su propio canal en Twitch, la plataforma más popular entre gamers y creadores de contenido, y promete transmitir en vivo “prácticamente todos los días”.

El debut del cantante ocurrió el pasado 22 de octubre, marcando un nuevo capítulo en su relación con los fans. En menos de 24 horas, el canal superó los 57.000 seguidores, y su primera transmisión ya suma más de 398.000 visualizaciones, cifras que demuestran el enorme poder de convocatoria que aún mantiene el intérprete de Peaches.

Durante el directo, que alcanzó un pico de 11.000 espectadores simultáneos, Bieber ofreció una experiencia más íntima y cercana que sus habituales producciones musicales. El cantante conversó con sus seguidores mientras jugaba al baloncesto, mostró su pista de skate e incluso reveló que ese es el espacio donde ensaya para su próxima presentación en el Coachella 2026.

Con tono relajado y espontáneo, el artista lanzó una promesa que encendió las redes: “Vamos a hacer esto prácticamente todos los días, así que asegúrense de conectarse”.

Aunque su salto a Twitch pueda parecer sorpresivo, el movimiento tiene sentido dentro de la evolución de Bieber como figura pública. Tras más de una década bajo el escrutinio mediático, el cantante parece buscar un espacio libre de formalismos, donde pueda mostrarse sin filtros ante su comunidad global.

El estreno de su canal fue recibido con entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes inundaron las redes sociales con clips, memes y comentarios sobre el inesperado debut. Muchos destacaron el carisma y la naturalidad del canadiense, que se mostró relajado y sonriente frente a la cámara.

“Mi influencer favorito”, escribió uno de sus fans en X, reflejando el tono general de la respuesta del público, que celebró su cercanía y autenticidad.

Más allá del entretenimiento, su llegada a Twitch refuerza el papel de las plataformas digitales como una extensión de la carrera de las celebridades. En lugar de promocionar su música directamente, Bieber apuesta por crear comunidad y compartir momentos cotidianos, una fórmula que ya ha demostrado ser efectiva para conectar con nuevas generaciones.

La incorporación de Justin Bieber a la escena del streaming no es un hecho aislado. Cada vez más artistas están explorando este formato como un canal alternativo para interactuar con sus audiencias. Figuras como Zayn Malik o Michael Clifford, de 5 Seconds of Summer, ya han experimentado con transmisiones en vivo donde mezclan música, juegos y conversaciones informales.

Twitch, tradicionalmente dominada por gamers, se ha transformado en un espacio de diversidad creativa, donde la autenticidad supera al espectáculo. En este entorno, los artistas pueden mostrarse sin guiones, en tiempo real, y con un contacto directo con su audiencia global.

Para Bieber, esta nueva faceta podría representar un punto de inflexión en su carrera. Después de los desafíos personales y de salud que lo alejaron temporalmente de los escenarios, el cantante parece haber encontrado en el streaming una forma más libre y terapéutica de conectar con su público.

Desde su irrupción en YouTube en 2007, Justin Bieber ha sido un pionero en el uso de internet como plataforma de lanzamiento. Ahora, casi dos décadas después, vuelve a sus raíces digitales, pero en un formato más maduro y cercano.

Su presencia en Twitch no solo amplía su influencia en el mundo del entretenimiento, sino que también redefine lo que significa ser una superestrella en la era digital: no solo cantar para millones, sino también compartir, conversar y reír con ellos en tiempo real.

Con su nueva rutina de transmisiones diarias, Bieber promete llevar la interacción con sus fans a otro nivel. Y si algo ha demostrado a lo largo de su carrera, es que sabe cómo reinventarse y seguir marcando tendencia, incluso fuera del escenario.

“Va a ser genial”, adelantó el cantante sobre esta nueva etapa. Y, a juzgar por la respuesta del público, todo indica que tiene razón.