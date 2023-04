¿Le dijo gorda? Britney Spears criticó a entrenadora que le hizo body shaming

Desde que recuperó su libertad, Britney Spears se ha destapado en sus redes sociales como nunca, llegando incluso a publicar varios desnudos que han causado tremenda polémica con sus hijos adolescentes. No obstante, si hay algo que la princesita del pop no tolera es el "body shaming" que sufrió de parte de una entrenadora que se atrevió a criticar su cuerpo.

La intérprete de éxitos como "Baby one more Time" o "Toxic" contó en su cuenta de Instagram que estaba contemplando contratar a una entrenadora personal, pero rápidamente cambió de opinión cuando la profesional del fitness le dijo que necesitaba recuperar su "cuerpo más joven".

"Hace 2 meses me tomé el tiempo para encontrar a un entrenador”, explicó Spears. “Y lo primero que me hizo fue literalmente [body shaming]… y ni siquiera estoy mintiendo… pellizcó la piel de mi estómago y piernas y me dijo que necesitaba recuperar mi cuerpo más joven”.

La cantante de 41 años, cuestionó "por qué diablos una persona supuestamente profesional hizo eso" antes de revelar que la conversación la dejó llorando.

Britney además contó que durante toda su carrera nunca ha sido fanática de hacer ejercicio, es por eso, que pensó en contratar a alguien que la ayudara a mantenerse en forma.

"¡Obviamente no la contraté, así que lo hice yo misma!" aclaró. “Hago ejercicio durante 45 min, 3 veces por semana, ¡eso es todo!”.

“Odio hacer ejercicio por mucho tiempo. ¡¡¡Estoy compartiendo esto porque he trabajado duro para ponerme en forma, pero no me veo como en las fotos que toman los paparazzi!!!”.

En las últimas semanas, Britney Spears y su esposo Sam Asghari han estado en el ojo de la tormenta por rumores que apunta a que su relación estaría pasando por una crisis luego que ambos fueran fotografiados sin sus anillos de matrimonio. Además, a Britney se le vio de vacaciones en Puerto Rico sin su esposo.

A pesar de las especulaciones de que había problemas en el paraíso, el representante de Asghari, le dijo al medio Page Six, que no hay crisis matrimonial y que todo marcha en perfecto orden en la relación.

La pareja se casó en junio de 2022, siete meses después que la cantante fuera finalmente liberada de una controvertida tutela que duró casi 13 años.

