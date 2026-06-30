Masaka Kids Africana conquista al público hispanohablante con su primer álbum en español

El fenómeno musical continúa ampliando su impacto internacional con el lanzamiento de una producción que busca estrechar aún más los lazos con millones de seguidores de habla hispana.

Desde Uganda, los jóvenes artistas celebran esta nueva etapa convencidos de que la música y el baile son herramientas capaces de transmitir esperanza, entusiasmo y unión a públicos de todas las edades.

Tras alcanzar notoriedad mundial gracias a sus coreografías virales y versiones de éxitos internacionales como "Dai Dai", de Shakira, y "La Isla Bonita", de Madonna, el grupo infantil apuesta ahora por una propuesta dirigida especialmente al público familiar. El álbum está compuesto por seis canciones originales en español, una decisión que responde al respaldo recibido durante los últimos años por parte de seguidores de España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Los integrantes de Masaka Kids Africana destacan que esta producción representa un desafío artístico y, al mismo tiempo, una oportunidad para acercarse a nuevas audiencias. “El español es una lengua preciosa”, expresan al referirse al idioma elegido para este trabajo musical. La experiencia de grabar las canciones también dejó una huella especial entre los pequeños artistas. “Fue una experiencia maravillosa cantar en español”, aseguran con entusiasmo. Además, añaden: “Estamos muy felices de cantar por primera vez en español”, reflejando la ilusión con la que asumieron este proyecto.

El lanzamiento llega acompañado del sencillo "Baila, Baila", una canción que resume la identidad del grupo y el mensaje que desean compartir con quienes siguen su trayectoria. Para ellos, la música va mucho más allá del entretenimiento y se convierte en una forma de celebrar la vida. “Baila, Baila significa bailar con alegría, celebrar la vida y disfrutar de cada día”, explican al describir el significado de la canción, convertida en la carta de presentación del nuevo álbum.

La pasión por el baile ocupa un lugar central en la vida de estos niños, quienes han conquistado las redes sociales con coreografías llenas de energía y espontaneidad. Esa conexión con la danza se resume en una frase que define su filosofía cotidiana: “Somos felices cuando bailamos”. Con esa misma actitud buscan inspirar a quienes escuchan su música. “Nuestro mensaje es bailar, elevarse y brillar. ¡Todos juntos a bailar!”, expresan como invitación a compartir momentos de alegría a través de la música.

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Detrás de cada presentación también existe un importante trabajo de preparación. El responsable de gran parte de las coreografías es Mike Kasenja, quien acompaña al grupo en su formación artística y contribuye al desarrollo de las actuaciones que los han convertido en una referencia entre el público infantil a nivel internacional.

Más allá del escenario y de la creciente popularidad en plataformas digitales, los integrantes de Masaka Kids Africana mantienen una rutina similar a la de cualquier niño. La educación ocupa un lugar prioritario dentro de su día a día y compaginan los ensayos con las actividades escolares. “Nos encanta ir al colegio”, afirman al hablar de una jornada que comienza temprano y combina responsabilidades académicas con espacios de recreación.

Los pequeños describen con naturalidad cómo transcurre su rutina diaria. “Nos despertamos, vamos a la escuela, regresamos y hacemos los deberes”, explican. Una vez finalizan sus compromisos escolares, el tiempo se dedica a fortalecer la convivencia dentro del grupo. “También jugamos y nos apoyamos los unos a los otros”, señalan, resaltando el valor del compañerismo en su crecimiento personal y artístico.

La música y el deporte forman parte de sus principales aficiones, mientras cada integrante comienza a construir sus propios proyectos de vida. Algunos sueñan con dedicarse a la enseñanza, otros desean ejercer la medicina y varios aspiran a continuar una carrera musical. “Me gustaría ser profesor”, comparte uno de ellos. Otro expresa: “Me gustaría ser doctor”, mientras un tercero asegura: “Quiero ser músico”. Pese a la diversidad de aspiraciones, todos coinciden en una misma meta: “Todos tenemos sueños y queremos trabajar mucho para lograrlo”, un mensaje que resume el espíritu de superación que acompaña cada paso de Masaka Kids Africana.