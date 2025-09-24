Nirvana | Sale a subasta grabación inédita del único concierto de Kurt Cobain en México

Los organizadores estiman que la pieza alcanzará entre 100 mil y 150 mil dólares, cifra que refleja el enorme valor histórico de este material audiovisual nunca antes publicado.

Una reliquia musical saldrá a la venta: la casa de subastas Bonhams anunció que ofrecerá al mejor postor una grabación en el legendario foro Iguanas de Tijuana el 17 de febrero de 1990.

El lote incluye más de 45 minutos de metraje original grabado con dos cámaras Sony Video 8, identificadas como “Original Master Camera-A” y “Camera B”. Las cintas, rotuladas a mano como “Nirvana I” y “Nirvana II”, capturan la actuación completa desde dos perspectivas: una desde el escenario y otra desde el mezzanine del recinto.

El comprador también recibirá dos mini DV con transferencias digitales del concierto, un disco duro portátil con la grabación en alta resolución, una edición profesionalmente montada, otra con marca de agua de seguridad, imágenes fijas extraídas del metraje y el certificado de registro de derechos de autor emitido por la Oficina de Copyright de Estados Unidos.

El concierto en el foro Iguanas se convirtió en un hito para los seguidores de la banda. Kurt Cobain (guitarra y voz), Krist Novoselic (bajo) y Chad Channing (batería) ofrecieron un setlist de 13 canciones que incluyó Love Buzz, About a Girl y Blew.

Fiel a su estilo irreverente, Cobain se lanzó al suelo en siete ocasiones y destruyó dos guitarras en pleno escenario: primero su Mustang rosa hecha en casa y después una Gibson SG de los años setenta.

Peter Tackaberry, uno de los camarógrafos, recuerda vívidamente la experiencia. Él y su entonces novia, Elizabeth Voss, eran estudiantes de cine en la Universidad de California en San Diego y seguidores de Nirvana. Tras coincidir con Cobain y Channing en varios conciertos en Los Ángeles, recibieron una invitación directa del propio Kurt para filmar el show en Tijuana.

Aunque sus nombres no aparecían en la lista al llegar, fue el mismo Cobain quien los incluyó personalmente para que pudieran ingresar al recinto y registrar la presentación.

El lote no solo incluye el metraje del concierto. Entre los objetos más destacados se encuentra un cartel original del show que Nirvana ofreció el 15 de febrero de 1990 en el club Raji’s de Los Ángeles, apenas dos noches antes de la actuación en México. El póster, impreso en cartulina, contiene anotaciones a mano que lo convierten en una pieza de alto valor para coleccionistas.

Asimismo, se ofrecerá un vinilo blanco de la primera edición de Bleach, producido por el sello independiente Sub Pop y limitado a tan solo mil copias.

El evento, titulado Unplugged & Unforgettable: Music Auction, concluirá el jueves 24 de septiembre a las 12:00 p.m. (hora del Pacífico). Se espera que el material atraiga tanto a coleccionistas como a fanáticos de Nirvana, quienes ven en este metraje una oportunidad única de revivir un capítulo poco conocido de la historia de la banda.

El set list incluye: