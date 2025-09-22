'The Paper': el esperado spin-off de The Office llega a HBO Max en Latinoamérica

The Paper, la nueva comedia creada por Greg Daniels (The Office) y Michael Koman (Nathan for You), aterriza en Latinoamérica el 25 de septiembre en HBO Max con una propuesta fresca que ya genera altas expectativas entre los fans del falso documental.

La serie, que debutó en septiembre en Estados Unidos con gran éxito, nos traslada al mundo del periodismo local a través de la misma mirada documental que retrató la vida de los empleados de Dunder Mifflin en The Office. Ahora, el lente sigue a un histórico diario del Medio Oeste que lucha por sobrevivir en medio de la crisis del sector.

El protagonista Domhnall Gleeson explicó así el espíritu de la historia: “Somos tres miembros de un maravilloso elenco de personajes desfavorecidos que se unen para mantener vivo el periodismo. Mi personaje tiene la inquebrantable creencia optimista de que puede llevar a The Truth Teller a la gloria de su apogeo”.

El lanzamiento de The Paper contará con cuatro episodios disponibles desde el primer día, y luego se estrenarán dos capítulos nuevos cada jueves, siguiendo una estrategia que mantiene el interés semana tras semana.

El elenco incluye a Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young y Tim Key. También regresa un rostro querido de The Office: Oscar Nuñez, quien vuelve a interpretar a un contador, ahora en un entorno completamente distinto, reaccionando con sorpresa al reencuentro con el equipo documental.

Además, la producción contará con la participación de estrellas invitadas como Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan, lo que promete un abanico de momentos memorables.

La apuesta de HBO Max se perfila sólida: incluso antes de llegar a la región, Peacock ya había renovado la serie para una segunda temporada tras el impacto de su estreno en Estados Unidos el pasado 4 de septiembre. Allí, el proyecto ingresó al top ten de Nielsen y se convirtió en el segundo mejor debut de comedia en la historia de la plataforma, solo por detrás de Ted.

El entusiasmo también llegó de parte de figuras vinculadas al universo de The Office. Steve Carell, recordado como Michael Scott, expresó su admiración por la propuesta y por el trabajo de Gleeson, con quien compartió pantalla en The Patient (2022): “Me emociona, suena como una gran idea. Amo la premisa: parece que está ambientada en una compañía de periódicos en decadencia. Trabajé con Domhnall Gleeson, uno de los protagonistas. Hicimos The Patient juntos, y es un actor excelente y una persona muy agradable, así que creo que va a ser genial”.

No obstante, Carell fue categórico respecto a una posible participación en la nueva serie: “La veré, pero no participaré. Eso está descartado. Es simplemente algo nuevo. Realmente no hay razón para que mi personaje aparezca en algo así”.

Con el mismo tono mordaz que caracterizó a The Office, The Paper se perfila como una crítica divertida y a la vez reflexiva sobre la precariedad del periodismo en la era digital. Para los fanáticos de las comedias de estilo documental, esta nueva producción no solo representa un guiño al pasado, sino también una evolución del género que Greg Daniels ayudó a popularizar hace casi dos décadas.

El 25 de septiembre marcará el inicio de esta nueva etapa en HBO Max para Latinoamérica, donde la serie promete consolidarse como una de las comedias más comentadas del año.