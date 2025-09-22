Leonardo DiCaprio sorprende con su papel más torpe y cómico en ‘Una batalla tras otra’

Reconocido mundialmente por encarnar personajes intensos, heroicos o de gran carga dramática, el actor decidió romper con esa imagen en su más reciente proyecto.

Bajo la dirección de Paul Thomas Anderson, el actor Leonardo DiCaprio protagoniza Una batalla tras otra, donde interpreta a Bob, un exrevolucionario caótico y desastroso que nada tiene que ver con los típicos héroes de acción de Hollywood.

El propio DiCaprio describió de forma precisa el contraste con lo que los espectadores podrían esperar: “Es lo opuesto a Tom Cruise en Misión Imposible. Bob lo hace todo mal. Y no aterriza ni da pie con bola en ninguna de sus acrobacias”, confesó.

Lejos de trajes elegantes o escenas de acción perfectamente ejecutadas, Bob pasa buena parte de la trama en bata, usando un gorro, e incluso aparece con unas gafas de estilo Terminator, siempre acompañado del sensei de karate de su hija. Su torpeza, sin embargo, está justificada por una motivación profundamente humana:

“Intenta criar a una hija y no sabe cómo hacerlo bien. Cuando la capturan… ¿Por qué tiene que quitarse la bata? Se tiene que ir. Tiene que ir a buscar a su pequeña”, explicó DiCaprio sobre la esencia de su personaje.

Este giro inesperado no solo resalta la capacidad del actor para reírse de sí mismo, sino que también refuerza su versatilidad en pantalla al abordar la comedia física y el absurdo con la misma seriedad con la que interpreta papeles más solemnes.

El trabajo de DiCaprio impresionó a colegas de gran trayectoria, como Benicio Del Toro, quien compartió escenas con él y destacó la experiencia como un punto alto en su carrera:

“Con Leo, simplemente dejas que él traiga el personaje y… él es la historia. Con Leo, es trabajar y asegurarnos de que mi personaje esté presente en la historia. Es uno de esos actores a los que he admirado durante décadas, y nunca tuve la oportunidad de trabajar con él. Así que tener esta oportunidad de trabajar con él fue una gran experiencia y una gran oportunidad para mí”, dijo a People.

Una batalla tras otra también marca la primera colaboración de DiCaprio con Paul Thomas Anderson, director que viene de lograr nominaciones al Oscar con Licorice Pizza (2021). La película se perfila como un experimento refrescante dentro de la filmografía de ambos: Anderson explorando la sátira desde su mirada autoral y DiCaprio desplegando una faceta cómica pocas veces vista en su carrera.

A lo largo de su carrera, Leonardo DiCaprio se ha consolidado gracias a interpretaciones inolvidables en dramas históricos, thrillers y cintas biográficas. Sin embargo, con Bob logra construir un antihéroe entrañable, donde la torpeza se mezcla con el amor paternal y las situaciones absurdas se convierten en motor de la historia.

En un panorama cinematográfico dominado por los héroes de acción invencibles, DiCaprio se arriesga a mostrar a un hombre común que falla constantemente, pero cuya humanidad conecta con el espectador. Ese contraste no solo amplía su repertorio, sino que reafirma por qué sigue siendo uno de los actores más respetados y versátiles de Hollywood.