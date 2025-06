¡Es Oficial! 50 Cent debutará como boxeador en la nueva película de Street Fighter

Entre las revelaciones más sorprendentes está la incorporación del rapero y productor Curtis James Jackson, mejor conocido como 50 Cent, quien interpretará a Balrog, uno de los personajes más temidos del universo de Capcom.

Según confirmó The Hollywood Reporter, el intérprete de “Just A Lil Bit” no solo actuará, sino que también entrenará intensamente para realizar sus propias escenas de acción. Se trata de un giro radical en su carrera actoral, que lo lleva directamente al universo de los videojuegos más icónicos de los años 90.

Balrog, el personaje al que dará vida 50 Cent, debutó en Street Fighter II: The World Warrior (1991), y se ha mantenido como uno de los villanos más recordados del videojuego. Nacido en los suburbios de Las Vegas, Balrog se convirtió en un boxeador feroz que, tras una carrera manchada por su violencia extrema y tácticas sucias, fue expulsado del deporte profesional. Como consecuencia, terminó trabajando como guardaespaldas del infame M. Bison, líder de la organización criminal Shadaloo.

Te puede interesar: Spiderman vs. Punisher: el choque más brutal del Universo Marvel es oficial

Te puede interesar: Florinda Meza contradice la serie ‘Chespirito’ y revela el origen real del Chapulín Colorado

“Balro es más que fuerza bruta. Es ambición desmedida, una historia de caída y de lealtades oscuras. Es el tipo de personaje con capas que puede conectar tanto con los fans como con los nuevos espectadores”, comentó un analista de Nexus Point News, medio que también confirmó que el personaje de 50 Cent conservará sus raíces violentas y su estilo callejero.

La inclusión de 50 Cent en la cinta es solo una parte de un ambicioso reparto que mezcla figuras del cine, la música y el deporte. El actor Jason Momoa encarnará a Blanka, el salvaje guerrero mutado; Noah Centineo será Ken; Orville Peck, el cantante country enmascarado, interpretará a Vega; Andrew Koji, reconocido por sus papeles en películas de artes marciales, será Ryu, y el luchador de la WWE Roman Reigns dará vida a Akuma.

Por su parte, la actriz Callina Liang se pondrá en la piel de Chun-Li, en una apuesta por dar protagonismo a la representación asiática femenina en este tipo de franquicias. Todos ellos estarán bajo la dirección de Kitao Sakurai, cineasta reconocido por su enfoque visual distintivo, quien encabezará la adaptación con el respaldo de Legendary y Capcom. La producción comenzará en agosto de 2025.

Aunque es mundialmente famoso por su carrera musical, con más de 30 millones de álbumes vendidos y un premio Grammy, Curtis Jackson ha demostrado una versatilidad notable como empresario y actor. Fue productor de las series For Life y Black Mafia Family, y ha participado en películas como Get Rich or Die Tryin’, inspirada en su propia vida.

Su fichaje para Street Fighter marca un nuevo capítulo en su carrera: el de estrella de acción en una franquicia de alcance global. “Hay rumores de que está entrenando como loco. Quiere hacer sus propias acrobacias y meterse de lleno en el papel”, asegura The Hollywood Reporter.

Desde su lanzamiento inicial en 1987, Street Fighter ha sido más que un videojuego: es un fenómeno cultural. Fue con Street Fighter II, en 1991, que la saga se convirtió en un ícono global, consolidando su fórmula de combate uno contra uno. Su más reciente entrega, Street Fighter 6, lanzada en 2023, fue galardonada como mejor juego de lucha en los Game Awards, y revitalizó el entusiasmo por el universo de peleas callejeras.

El regreso al cine busca capturar no solo a los nostálgicos, sino también a una nueva generación de fans con una visión moderna, inclusiva y cargada de acción. Aún se desconocen los detalles específicos del guion, pero todo indica que será una mezcla de orígenes clásicos con tramas adaptadas a los nuevos tiempos.