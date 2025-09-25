Premios Juventud 2025: Boza y Sech representan a Panamá con resiliencia y música

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra azul cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Este 25 de septiembre, Panamá se viste de gala para recibir por primera vez los Premios Juventud 2025, un evento que no solo celebra la música latina, sino que también marca un hito en la proyección del talento panameño hacia el mundo. Dos de las figuras más esperadas de la noche, Boza y Sech, han compartido en entrevistas cómo ha sido su preparación para ofrecer al público una presentación que, prometen, será inolvidable.

Como anfitrión y nominado en esta edición, Boza tiene claro que su papel es crucial. En diálogo con La Mordida, aseguró que la preparación no ha sido fácil, pero que cada ensayo refleja el compromiso de mostrar lo mejor de Panamá.

“No ha sido fácil, pero hemos trabajado muy duro para ofrecer una gran presentación en los Premios Juventud”, comentó.

El artista panameño destacó que ser parte de esta edición es un reto y un honor, pues la ceremonia pone a su país en el mapa de la música internacional. “La realización de este magno evento en Panamá representa una gran oportunidad para los artistas del género urbano, ya que los ojos del mundo están puestos en el país”, expresó.

Junto a figuras de la talla de Sech y Farruko, Boza liderará una de las actuaciones más esperadas de la noche, llevando consigo el orgullo de representar a la nueva generación de talentos urbanos panameños.

Por su parte, Sech llega a los Premios Juventud 2025 con un nuevo aire en su carrera. También nominado y listo para subir al escenario, compartió que él y su equipo han trabajado intensamente en cada detalle de su presentación. “Estamos trabajando y ensayando arduamente para ofrecer una gran presentación”, aseguró en conversación con La Mordida.

El artista, que había tomado una pausa en años anteriores, explicó que esa etapa de silencio fue clave para reencontrarse con su música y su bienestar. “Logré transformar momentos difíciles en oportunidades, enfocándome en mi salud y en nuevas producciones, como parte de esta nueva etapa en mi carrera musical”, señaló.

Este regreso marca un capítulo importante para Sech, quien no solo busca reconectar con sus seguidores, sino también demostrar que la resiliencia es un motor que impulsa su creatividad y compromiso con la música.

La importancia de que los Premios Juventud 2025 se realicen en Panamá trasciende lo artístico: es un reconocimiento al papel que el país ha jugado en la historia del género urbano, especialmente en la evolución del reggae en español y el reguetón. Tanto Boza como Sech simbolizan ese legado y al mismo tiempo representan el presente y el futuro de la música panameña.

El evento contará con la participación de grandes figuras de la industria y será una vitrina para que los artistas locales se proyecten a nivel internacional.

Entre ensayos intensos, nervios y emoción, tanto Boza como Sech tienen un mismo objetivo: regalarle al público una presentación inolvidable. Lo que comenzó como un sueño para dos jóvenes artistas panameños hoy se convierte en una realidad compartida con millones de personas.

La edición 2025 de Premios Juventud no solo será recordada por la calidad de sus actuaciones, sino también por el mensaje de esfuerzo y resiliencia que Boza y Sech llevan consigo. Una noche donde Panamá no solo brilla como anfitrión, sino como protagonista indiscutible de la música urbana.