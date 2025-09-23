Kanye West acusa a Kim Kardashian y Kris Jenner de 'castrarlo' en el documental 'In Whose Name?’

La nueva producción, dirigida por Nico Ballesteros, ha desatado una ola de controversia al mostrar al artista en uno de sus retratos más íntimos y crudos hasta la fecha.

El rapero Kanye West, conocido por su estilo irreverente y sus declaraciones polémicas, reveló sentirse “castrado” por su exesposa Kim Kardashian y su exsuegra, Kris Jenner, a quienes responsabiliza de afectar profundamente su salud mental.

La producción, que se filmó durante seis años y acumuló más de tres mil horas de grabación bajo un enfoque tipo hombre en la calle, capta un Kanye vulnerable, en conflicto con su familia y con un peso emocional evidente. Ballesteros, que comenzó a registrar estas imágenes cuando tenía apenas 18 años, ofrece una visión inédita del artista, muy lejos de la imagen pública que lo convirtió en un ícono de la cultura pop.

Uno de los pasajes más comentados del documental ocurre tras la visita de Kanye West a la Casa Blanca en 2018, cuando se reunió con el entonces presidente Donald Trump. Durante una llamada con Kim Kardashian, el rapero confiesa: “Me sentí castrado en esta casa. Kris Jenner y mi esposa. Me sentí castrado”.

La confrontación se intensifica en una escena con Kris Jenner, donde Kanye, con una sudadera gris y la polémica gorra roja Make America Great Again, la encara directamente: “Ustedes me castraron y me hicieron sentir como una mie*, y la única razón por la que se salieron con la suya fue porque yo estaba medicado”.

El documental muestra cómo West exige que la familia reconozca su papel en su internación psiquiátrica: “Nadie de la familia ha asumido ninguna responsabilidad por mi visita al hospital. ¿Estoy mintiendo?”.

Te puede interesar: Brad Everett Young: actor de Grey’s Anatomy falleció a los 46 años en un accidente automovilístico

Te puede interesar: Mujer se casó con un fantasma: el polémico matrimonio de Amanda Teague terminó en amenaza

Ante esta acusación, Jenner responde con frialdad: “No importa”. La reacción del rapero fue inmediata: “¡¿Cómo que no importa?! ¡Sí importa! ¡Sí importa!”.

Corey Gamble, pareja de Jenner, intenta mediar sin éxito en la discusión. Finalmente, la matriarca busca calmar el conflicto reconociendo cierta responsabilidad: “Sí lo tuve, y te amo. No quiero que no seas perfecto. Te amo y quiero que mi hija te ame de la forma en que tú quieres que te ame”.

El documental también recuerda que en 2018 Kanye West hizo público su diagnóstico de trastorno bipolar, mismo año en el que lanzó su álbum Ye con la portada que decía: “Odio ser bipolar. Es increíble”.

Kim Kardashian, en entrevista con Vogue un año después, reconoció lo complejo de la situación: “Es un proceso emocional, sin duda, pero llegamos a un buen lugar”.

Sin embargo, la estabilidad fue breve. En 2022, West generó una de sus mayores polémicas al publicar mensajes antisemitas que llevaron a su suspensión en redes sociales y al rompimiento de contratos millonarios con Adidas, Balenciaga y Gap. En febrero de 2025, volvió a causar indignación al afirmar que el antisemitismo era “una mierda inventada por los judíos”, declaración que luego borró, pero que no estuvo acompañada de disculpas.

In Whose Name? no solo expone a un Kanye West combativo y polémico, sino también a un hombre marcado por heridas emocionales, relaciones rotas y un entorno que, según él mismo, influyó directamente en su salud mental.

Este documental promete reavivar el debate sobre la vida privada del rapero, sus batallas internas y su turbulento vínculo con la familia Kardashian-Jenner, mientras sigue dividiendo opiniones en torno a una de las figuras más controvertidas de la música contemporánea.