Rosalía se cortó el cabello en pleno concierto creyendo que eran extensiones

El inicio de la gira Moto Mami de Rosalía ha sido catalogada como explosivo y cargado de adrenalina. En su último show realizado en Granada, la catalana quiso sorprender a sus fanáticos con un 'cambio de look en vivo', pero las cosas no salieron como la artista lo tenía planeado.

Subida al escenario durante su show en la ciudad de Granada, Rosalía estaba tan metida en el espectáculo que no se dio cuenta que se estaba cortando su pelo natural.

Ataviada con un vestido blanco, unas botas altas de color azul y dos largas trenzas peinadas con extensiones, la española se puso a bailar y justo en ese momento, la artista agarró unas tijeras y se sentó en una silla de peluquería que apareció sobre el escenario. Entre canción y canción y mientras la cámara la enfocaba, la intérprete se cortó las dos extensiones que tenía trenzadas a su pelo. Sin embargo, se cortó más de lo debido.

“Me acabo de cortar mi pelo de verdad. Tengo un lado más corto que el otro, me lo he cortado de verdad”... “Bueno, mira… Me he hecho las puntas. Un día menos de peluquería”.

— Rosalía - Durante concierto en Granada