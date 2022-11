Shakira busca niñera para Milan y Sasha ¿Cuánto paga?

Luego de llegar a un acuerdo con Piqué por la custodia de los niños, la cantante colombiana prepara los últimos detalles para volver a vivir en su mansión de Miami, pero esta vez con sus hijos Milan y Sasha, quienes cambiarán Barcelona para rehacer sus vidas al lado de su madre en Estados Unidos.

Se necesitaron 13 horas de intensas negociaciones para que Shakira y Piqué lograron un punto en consenso por el bienestar de sus hijos. Pese a que ambos tuvieron que ceder en sus intereses, la cantante colombiana finalmente logró su deseo de mudarse a Miami y quedarse con la custodia de sus hijos. Eso sí, el padre se quedó con el el 66% de las vacaciones de verano y navidad.

Ahora, solo a la espera de que los niños pasen las fiestas de fin de año con su padre en Barcelona, Shakira está en la búsqueda de una niñera de confianza con quien pueda dejar a los pequeños, una vez se muden a Miami.

El encargado de revelar la información fue el creador de contenido Jefferson Ferney, que dejó al descubierto las exigencias de la cantante colombiana para contratar a la persona idónea que estará al cuidado de sus hijos mientras ella está cumpliendo con sus objetivos laborales.

Según cuenta Ferney, a Shakira no le importa la nacionalidad de la persona, ni tampoco que sea hombre o mujer. Lo indispensable para ella es que la niñera o niñero no tenga ningún tipo de relación con la prensa, por lo que tendrá que firmar un acuerdo de confidencialidad, que no podrá romper bajo ninguna circunstancia.

A cambio de su trabajo y total reserva de todo lo que ocurra al interior de su residencia en Miami, la artista de 45 años ofrece un salario de 2,400 dólares en el que se incluyen los viáticos; la niñera podrá vivir en la lujosa mansión de Miami que fue construida en 1951 y está ubicada en el exclusivo sector de North Bay Road Drive.

La vivienda cuenta con más de 847 metros cuadrados repartidos en seis habitaciones, de las cuales tres fueron construidas recientemente, siete baños, así como amplios e iluminados salones. También se dice que mandó a instalar un piso en madera laminada española, además, de actualizar todos los sistemas de iluminación de la casa. La propiedad, que destaca por su color blanco, tanto en exteriores como al interior, también cuenta con área de spa, sala de juegos y gimnasio.

Piqué tendrá a los niños en verano y navidad

Según revelan medios españoles, el acuerdo de custodia le permite a Piqué estar 10 días al mes con sus hijos, pero aparte el 66 por ciento del total de las vacaciones escolares tendrá a los pequeños. En ese tiempo podrán viajar a España a visitar a sus abuelos.

Según Informalia, la cantante habría exigido a su ex que no inmiscuya a su novia en los periodos de disfrute de sus hijos, específicamente que no viaje a Miami con Clara Chía, con lo que deja claro que no la desea cerca de sus hijos.