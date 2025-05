¡Escalofriante! Miley Cyrus revela el dolor oculto que casi la aleja de la música

Miley sufrió una ruptura de quiste ovárico ocurrida durante su especial de Año Nuevo de 2023 para NBC, evento que condujo junto a la legendaria Dolly Parton.

En una entrevista reciente para The Zane Lowe Interview Series en Apple Music 1, la cantante de “Flowers” confesó que atravesó una verdadera emergencia médica en medio del show en vivo, sin que el público lo notara.

“Tuve una experiencia bastante traumática en un programa que estaba haciendo con Lorne cuando estaba haciendo mi programa de Año Nuevo. Tuve una emergencia médica. Se me rompió un quiste ovárico”, relató la artista durante el episodio del 21 de mayo.

Te puede interesar: Sean ‘Diddy’ Combs | Crece escándalo tras revelación de impactantes fotos del allanamiento

Te puede interesar: ¿Cómo lo hizo? Carlos Santana construyó millonario imperio tras vencer la pobreza

Una ruptura de quiste ovárico ocurre cuando una bolsa llena de líquido en el ovario se revienta, provocando dolor abdominal intenso y, en algunos casos, complicaciones médicas serias. Cyrus, de 32 años, afirmó que ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo en el momento y que optó por continuar con el espectáculo, a pesar del intenso sufrimiento.

“Fue bastante traumático porque fue extremadamente insoportable y aun así hice el show. Pero fue muy, muy duro para mí”, expresó. Aquel especial de NBC incluyó actuaciones junto a figuras como Sia, Paris Hilton y Dolly Parton, aunque nadie en la audiencia sospechó que la intérprete de “We Can’t Stop” estaba librando una batalla silenciosa contra el dolor.

Después de aquel traumático evento, Cyrus se enfrentó a una crisis más profunda: la posibilidad de abandonar la música por completo. Según relató, la experiencia afectó tanto su cuerpo como su motivación para seguir en la industria. “Consideré dejar la música. Sentía que había llegado al límite”, confesó.

Fue una conversación íntima con el productor y creador de Saturday Night Live, Lorne Michaels, lo que finalmente cambió su rumbo. Durante una cena, Michaels le compartió un consejo que la marcó: “Me dijo: ‘Seis meses… todos tienen seis meses para compadecerse de sí mismos y luego empezamos a reconstruir’”, recordó Cyrus. “No tienes idea de cuántos artistas se han sentado en esta silla y me han dicho que dejan la música. Todo el mundo hace esto”.

Inspirada por esas palabras, Miley decidió volver al estudio y transformar el dolor en arte. El resultado es su nuevo álbum, Something Beautiful, que verá la luz este 30 de mayo.

La historia de Miley Cyrus no solo refleja la presión que enfrentan los artistas en medio del show business, sino también la resiliencia física y emocional que implica continuar cuando el cuerpo clama por detenerse. “Siempre he tenido claro que me abandonará antes de que yo lo deje”, sentenció sobre su relación con la música. “Eso no está en mis planes”.