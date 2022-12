¡Vive un infierno! Exvocalista de la Quinta Estación acusa a su exesposo de no dejarla ver a su hija

Natalia Jiménez, exintegrante de la Quinta Estación está viviendo un verdadero infierno legal por la custodia de su hija, luego que su exesposo se negara rotundamente a darle permiso para viajar con su hija a México. La española expuso el comportamiento de su expareja en sus redes sociales y pidió a sus seguidores orar por ella.

Lamentablemente desde que la cantante y su exesposo Daniel Trueba pusieron fin a su matrimonio de seis años, la relación entre ambos no ha hecho más que empeorar a causa de la disputa por el tiempo que pasan con su hija Alessandra. La pelea ha escalado a tal punto que la española se ha visto en la necesidad de acusar públicamente a Trueba por no permitirle ver a su hija.

Y es que uno de los problemas a los que Jiménez se enfrenta hace un tiempo es la imposibilidad de poder viajar con su hija fuera de Estados Unidos, ya que el padre de la niña no se lo permite.

"Llevo ya un tiempo queriendo que mi ex marido deje viajar a mi hija conmigo a México y me lo ha negado todo este tiempo, entonces no me ha dejado otra opción que poner una demanda civil para que esto suceda", explicó la cantante.

"Les pido con muchísimo cariño que por favor me tengan en sus oraciones. Para mí no hay nada más importante en estos momentos que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa muchos días al año que él se la queda y que no puedo pasar con ella", sostuvo.

Jiménez señaló que en los próximos días tendrá una audiencia ante un juez, en la que espera salir favorecida y terminar con este sufrimiento.

Daniel Trueba, un empresario cubano que en su momento fue pareja de la presentadora Myrka Dellanos, inició una relación con Natalia Jiménez en el 2009, y tras siete años de un intenso romance, en 2016 se casaron en una ceremonia íntima junto a familiares y amigos.

Para ese entonces, Trueba tomó la decisión de renunciar a su trabajo de jefe de piso y productor de Univision en Miami para convertirse en el mánager de la artista.

Sin embargo, cinco años después, Jiménez sorprendió en sus redes sociales dando la noticia de que había iniciado el proceso de divorcio de Trueba.

No obstante, la separación de la pareja no se llevó a cabo en los mejores términos. El año pasado, el programa mexicano Ventaneando tuvo acceso a documentos legales en los que Trueba afirmó que Jiménez padecía de "inestabilidad mental y abuso de sustancias", por lo que reclamaba la custodia de su hija en común, algo a lo que la cantante se opuso de manera rotunda.

Desde entonces, la artista vive un calvario entre acusaciones y el impedimento de tener a su hija de manera regular.

*Con información de People en Español*