Bukele arremete contra Petro y lo tilde de borracho: 'Se toma unos tragos y provoca una crisis geopolítica'

Bukele señaló que las declaraciones impulsivas del presidente de Colombia han generado tensiones diplomáticas que afectan la imagen del país.

El mandatario de El Salvador no se guardó nada al criticar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, durante el Encuentro Empresarial de Padres e Hijos 2025. Frente a un selecto grupo de empresarios latinoamericanos, entre ellos el magnate Carlos Slim y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, Bukele cuestionó la estabilidad y sobriedad de Petro como jefe de Estado, sugiriendo que sus publicaciones en redes sociales han causado serios problemas diplomáticos.

“Debe ser complicado para los empresarios colombianos. Un día están bien y al otro día el presidente se toma unos tragos de más, y hay una crisis geopolítica”, comentó Bukele, haciendo referencia a la controversia que estalló a finales de enero cuando Petro anunció en X que prohibiría la llegada de dos vuelos militares estadounidenses con colombianos deportados. La razón: los deportados venían encadenados como si fueran criminales, pese a no tener cuentas pendientes con la justicia.

La reacción fue inmediata. La administración de Donald Trump, aliado clave de Bukele, detuvo el proceso de visas en la embajada de Estados Unidos en Bogotá y anunció un aumento del 25% en los aranceles a productos colombianos, afectando la economía y las relaciones bilaterales. Aunque la crisis se resolvió en pocas horas, quedó en evidencia la fragilidad de los lazos diplomáticos entre ambos países.

La oposición en Colombia no tardó en insinuar que el mandatario colombiano había estado bajo los efectos del alcohol cuando publicó el polémico mensaje, una acusación que no ha sido comprobada pero que Bukele no dudó en utilizar para reforzar su discurso. “Gracias a Dios yo no tomo, así que aquí no pasa eso”, afirmó Bukele, subrayando la importancia de mantener una relación estable con Estados Unidos, algo que considera clave para atraer inversiones extranjeras a El Salvador.

El comentario de Bukele no solo fue una crítica directa a Petro, sino también un mensaje estratégico a los empresarios presentes, destacando la estabilidad política de El Salvador frente a la incertidumbre en Colombia. En el evento se encontraban figuras de gran influencia como Carlos Slim, Claudia Capriles de Cisneros y José Medina Chávez, quienes escucharon atentamente el discurso del presidente salvadoreño.

El episodio diplomático que Bukele mencionó no fue solo una disputa entre mandatarios; se convirtió en un bochorno internacional para Colombia. El impacto de las decisiones impulsivas de Petro no solo afectó la economía, sino también la percepción global de estabilidad política en su gobierno. “Aquí tenemos una relación sólida con Estados Unidos, la mejor según muchos periodistas norteamericanos”, enfatizó Bukele, en contraposición a las tensiones generadas por Petro con uno de los aliados históricos más importantes de Colombia.

La falta de previsión en la comunicación presidencial no solo provocó una crisis comercial, sino también una sensación de inestabilidad entre empresarios y ciudadanos colombianos, quienes vieron cómo un trino en la madrugada podía poner en riesgo relaciones bilaterales clave.

En marzo de 2023, Bukele cuestionó la estabilidad política en Colombia al referirse al escándalo de Nicolás Petro, hijo del mandatario colombiano, acusado de corrupción. Petro respondió defendiendo la presunción de inocencia y criticando el sistema carcelario de Bukele, al que calificó de “dantesco” por las condiciones denunciadas en las megacárceles de El Salvador.

Sin embargo, Bukele ha utilizado su política de seguridad como un punto fuerte en su narrativa política. Sus megacárceles y políticas de mano dura han sido elogiadas por Donald Trump y han fortalecido sus lazos con Estados Unidos. Durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, Bukele ofreció colaborar con Estados Unidos al recibir a criminales deportados sin importar su nacionalidad, reforzando así su postura de aliado estratégico en temas de seguridad.

El episodio no solo plantea preguntas sobre las políticas de ambos mandatarios, sino también sobre la importancia de la sobriedad y la estabilidad emocional en un líder mundial. Mientras Bukele enfatiza su abstinencia como un valor de gobierno, las acciones impulsivas de Petro han dejado un impacto duradero en la percepción internacional de Colombia.