Seis restaurantes panameños destacan en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá volvió a colocarse en el mapa gastronómico regional tras la inclusión de seis restaurantes panameños en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, uno de los reconocimientos más influyentes de la industria culinaria en el continente.

La clasificación resalta el talento creativo, la diversidad de sabores y la identidad culinaria del país. De acuerdo con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), los restaurantes panameños que ingresaron o se mantuvieron en el ranking son:

Maito , en la posición #18

Cantina del Tigre , en la posición #47

La Tapa del Coco , en la posición #61

UMI, en la posición #72

Fonda Lo Que Hay, en la posición #82

Caleta, en la posición #91

Panamá, un destino gastronómico en ascenso

Gloria De León Zubieta, administradora de la ATP, destacó que este reconocimiento internacional refleja la fortaleza de la gastronomía panameña como un componente clave del turismo.

“La gastronomía panameña está viviendo un momento extraordinario. Estos reconocimientos son una prueba del talento, la disciplina y la capacidad de innovación de nuestros chefs y emprendedores”, afirmó.

Mario Castrellón, chef y propietario de Maito, el restaurante panameño mejor posicionado en la lista, subrayó la responsabilidad que implica mantenerse entre los mejores de la región.

“Mantenernos en los Latin America’s 50 Best Restaurants es una forma de aportar a la marca país Panamá y de consolidar a Centroamérica como un destino gastronómico. La gastronomía cada día toma más fuerza como motivo de viaje, y a través de nuestros restaurantes contribuimos al turismo y a la economía, generando bienestar para muchas familias. Estar en 50 Best es un orgullo, pero también una responsabilidad de seguir haciendo país desde la cocina”, expresó.