Premios Juventud 2025: 'Gracias por tanto cariño', Sandra Sandoval comparte emotivo mensaje a Carlos Vives

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra azul cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX. Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantante de música típica Sandra Sandoval compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó: “Un abrazo con mucho amor y respeto por toda su bella trayectoria. Gracias @carlosvives por tanto cariño y por venir a Panamá”.

La artista panameña, que recibió al cantante en el aeropuerto a su llegada a Panamá. Ambos se dieron un fuerte abrazo. Sandoval también agradeció a su equipo cercano que le permitió. “Gracias compadre @itziakbeauty por mi arreglo y a @cristian_aizpu07 por mi hermoso vestuario”, escribió, destacando el trabajo de quienes la acompañan en cada presentación.

Vives llegó ayer a Panamá acompañado de su equipo, entre ellos, su esposa Claudia Elena Vásquez.

El entusiasmo de Sandoval coincide con la cuenta regresiva para la esperada gala de premiación de los Premios Juventud, que se celebrará hoy 25 de septiembre en la ciudad de Panamá, convirtiendo al país en el epicentro de la música latina.

Por primera vez en la historia, Panamá será sede de esta celebración que reunirá a los principales exponentes de la música y a un destacado grupo de presentadores, quienes juntos le darán vida a una de las ceremonias más esperadas del año.

La conducción de la ceremonia estará a cargo de una lista diversa de celebridades, que van desde actores y presentadores de televisión hasta influencers y estrellas de la música. Ellos serán los responsables de anunciar a los ganadores y mantener la emoción de la velada:

Adamari López, Agudelo 888, Andrea Bejar, Alex Fernández, Angélica García, Angélica Rivera, Ariadna Gutiérrez, Brianda Deyanara, Carlos Arenas, Daniel Elbittar, Daniel Nohra, De La Ghetto, Diego Klein, Eduin Caz, Eddy Lover, El Bueno, La Mala y El Feo, Grupo Barak, Jess Judith, Julián Gil, Kenia Os, Kunno, La Cruz, Luis Figueroa, Luciana Sismondi, Luz Gaggi, Majo Aguilar, Marc Crosas, María José, Maye, Migbelis Castellanos, Paloma Morphy, Patty Castillo, Patty Delgado, Renata Flores, Sofía Castro, Valentina Ferrer, Valeria Marín, Ximena Córdoba y Yeri Mua.