Premios Juventud 2025: lista completa de artistas, presentadores y homenajes de la gran noche

La cuenta regresiva terminó y todo está listo para que este jueves 25 de septiembre la ciudad de Panamá se convierta en el epicentro de la música latina con la esperada entrega de los galardones.

El evento promete ser una noche inolvidable con estrenos mundiales, colaboraciones sorpresivas y un homenaje especial a la cultura latina en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

Por primera vez en la historia, Panamá es la sede de esta celebración que reúne a los principales exponentes de la música y a un grupo de presentadores que, juntos, le darán vida a una de las ceremonias más esperadas del año.

Además de la música y el espectáculo, Premios Juventud también reconoce a figuras que generan un impacto positivo en la sociedad. Este año, los homenajeados como “Agentes de Cambio” son el cantautor colombiano Carlos Vives y el rapero puertorriqueño Myke Towers, quienes recibirán el reconocimiento por su influencia artística y su compromiso con causas sociales que inspiran a las nuevas generaciones.

El escenario panameño será testigo de una de las alineaciones más poderosas en la historia de Premios Juventud. Entre los artistas confirmados destacan:

Alemán

Alleh & Yorghaki

Bad Gyal

Boza

Camilo

Camila Fernández

Carlos Vives

DND

Dímelo Flow

Emilia

Erika Ender

Esaú Ortiz

Farruko

Fonseca

Gaitanes

Gloria Trevi

Grupo Firme

Grupo Niche

Hamilton

Kevin Aguilar

Lola Índigo

Los Rabanes

Louis BPM

Maluma

Makaco El Cerebro

Marc Anthony

Mari La Carajita

Morat

Myke Towers

Cada uno aportará su estilo a un espectáculo que promete estrenos globales, fusiones inesperadas y la energía que caracteriza a los Premios Juventud.

La conducción de la ceremonia estará a cargo de una lista diversa de celebridades, que van desde actores y presentadores de televisión hasta influencers y estrellas de la música. Ellos serán los responsables de anunciar a los ganadores y mantener la emoción de la velada:

Adamari López, Agudelo 888, Andrea Bejar, Alex Fernández, Angélica García, Angélica Rivera, Ariadna Gutiérrez, Brianda Deyanara, Carlos Arenas, Daniel Elbittar, Daniel Nohra, De La Ghetto, Diego Klein, Eduin Caz, Eddy Lover, El Bueno, La Mala y El Feo, Grupo Barak, Jess Judith, Julián Gil, Kenia Os, Kunno, La Cruz, Luis Figueroa, Luciana Sismondi, Luz Gaggi, Majo Aguilar, Marc Crosas, María José, Maye, Migbelis Castellanos, Paloma Morphy, Patty Castillo, Patty Delgado, Renata Flores, Sofía Castro, Valentina Ferrer, Valeria Marín, Ximena Córdoba y Yeri Mua.

La edición 2025 de los Premios Juventud no solo celebra a los artistas, también reconoce a Panamá como una de las capitales culturales más dinámicas de América Latina. Univisión, junto a un grupo de creadores de contenido invitados, ha trabajado para promover no solo la gala, sino también el talento y la riqueza cultural del país anfitrión.

La combinación de talento internacional, homenajes, estrenos musicales y la participación de estrellas consagradas y emergentes convierte a esta edición en una de las más ambiciosas de la historia del evento.

Con la presencia de Carlos Vives, Myke Towers, Maluma, Marc Anthony, Gloria Trevi, Morat, Grupo Niche y Grupo Firme, entre muchos otros, el público puede esperar un espectáculo inolvidable que quedará marcado en la memoria colectiva de la música latina.