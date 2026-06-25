Terremoto en Venezuela: Rawayana pospone conciertos en Panamá y Costa Rica

La decisión incluye el concierto previsto en ciudad de Panamá, el cual ha sido pospuesto y reprogramado para el 8 de octubre de 2026 .

Ciudad de Panamá, Panamá/La agrupación venezolana Rawayana anunció la reprogramación de sus conciertos en Panamá y Costa Rica, como muestra de solidaridad ante los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela, que han generado profundo dolor e incertidumbre en el país.

A través de un comunicado oficial, la banda expresó que, como venezolanos, les resulta imposible presentarse en un escenario sin antes reconocer la magnitud de la situación que atraviesan sus compatriotas. “Nuestros pensamientos están con quienes hoy sufren pérdidas, buscan a sus seres queridos o enfrentan las consecuencias de esta tragedia”, señaló el grupo.

La decisión incluye el concierto previsto en ciudad de Panamá, el cual ha sido pospuesto y reprogramado para el 8 de octubre de 2026. La producción del evento confirmó que todas las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha.

Los boletos comprados a través de @panatickets y @eticketcr mantendrán su validez, y los asistentes podrán solicitar información adicional escribiendo al correo info@panatickets.com.

“Hoy nuestro corazón está con Venezuela”, concluye el comunicado de la agrupación, que también extendió su agradecimiento al público de Panamá y Costa Rica por su comprensión, apoyo y cariño.

La gira titulada “¿Dónde es el after?” tour continuará en nuevas fechas que serán anunciadas próximamente, en medio del respaldo de sus seguidores en la región y la comunidad venezolana dentro y fuera del país.

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