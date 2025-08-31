¡Regresan los ángeles! Victoria's Secret confirma el retorno de su desfile de moda para 2025

La icónica marca de lencería anuncia oficialmente el regreso de su esperado fashion show tras el exitoso comeback de 2024

Nueva York, Estados Unidos/El mundo de la moda está de fiesta. Victoria's Secret ha confirmado oficialmente lo que millones de fanáticos alrededor del mundo esperaban con ansias: el regreso del legendario Victoria's Secret Fashion Show para su edición 2025.

El anuncio llegó a través de un video compartido en las redes sociales oficiales de la marca, generando una explosión de emociones entre los amantes de la moda y el espectáculo.

Con un mensaje que no pudo ser más claro, la marca interrumpió la programación habitual de sus seguidores para declarar: "Interrumpimos su programación habitual para anunciar que los 'ángeles' estarán de regreso muy pronto en la pasarela". Esta declaración ha encendido las redes sociales y ha puesto en máxima expectativa a la industria fashionista mundial.

Nueva York: La ciudad elegida para el gran espectáculo

El Victoria's Secret Fashion Show 2025 tendrá lugar en una de las capitales mundiales de la moda: Nueva York. La elección de la Gran Manzana como sede no es casualidad, dado que esta metrópoli representa el epicentro de las tendencias globales y el escenario perfecto para un evento de esta magnitud.

El evento está programado para el 15 de octubre de 2025, una fecha que ya se perfila como uno de los momentos más esperados del calendario fashionista internacional. En esta ocasión, Victoria's Secret presentará sus colecciones y propuestas más innovadoras con miras al 2026.

El misterio de los nuevos ángeles

Una de las mayores incógnitas que giran entorno al evento es ¿quiénes serán las modelos elegidas para formar parte de esta nueva generación de ángeles? La selección de las 'top models' que tendrán el honor de portar las icónicas alas de Victoria's Secret sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la marca.

La expectativa se intensifica al recordar que cada edición del desfile ha sido histórica por presentar a algunas de las modelos más reconocidas del mundo, desde veteranas como Adriana Lima hasta nuevos talentos como lo era en su momento Barbara Palvin que han marcado época en las pasarelas internacionales.

Para la edición de 2024, las hermanas Hadid, Bella y Gigi, participaron del evento, sin embargo, hasta el momento no han confirmado o desmentido si formarán parte de este nuevo desfile.

La gran pregunta: ¿Quién será el artista invitado?

Otro de los elementos que tiene a los fanáticos con los nervios de punta es la identidad del artista musical que ambientará la noche. Tradicionalmente, el Victoria's Secret Fashion Show ha contado con performances de artistas de talla mundial que han convertido cada edición en un espectáculo multisensorial inolvidable.

Taylor Swift, Cher, The Weeknd, Selena Gomez, Harry Styles, Rita Ora, son alguno de los nombres de los reconocidos artistas que han formado parte de este evento.

¿Será una superestrella del pop? ¿Una leyenda del rock? ¿O tal vez una revelación del momento? Las especulaciones ya comenzaron y las redes sociales hierven con predicciones de los fans más entusiastas. Este anuncio cobra especial relevancia considerando el exitoso regreso del desfile en 2024, después de una ausencia de seis años que había dejado un vacío enorme en el mundo de la moda.

El retorno del año pasado fue recibido con una ovación mundial y demostró que la magia de los ángeles de Victoria's Secret sigue más viva que nunca, sobre todo al romper con los esquemas e introducir diversos cambios al permitir la participación de modelos "plus size". A su vez, hizo historia con la brasileña Valentina Sampaio, quien se convirtió en la primera modelo transgénero en formar parte del evento.

¿Qué podemos esperar del desfile 2025?

Con base en el éxito rotundo de la edición 2024, las expectativas para 2025 están por las nubes. Los fanáticos pueden anticipar:

Diseños revolucionarios que marquen las tendencias de lencería para 2026

Producción de primer nivel con efectos visuales espectaculares

Sorpresas inesperadas que solo Victoria's Secret sabe crear

Un casting de ensueño con las modelos más reconocidas y diversas del momento

Performances musicales que quedarán grabadas en la historia

Las redes sociales ya muestran signos de la "angel fever" que caracteriza a cada anuncio de Victoria's Secret. Los hashtags relacionados se han vuelto trending topic y los fans de todo el mundo ya están planeando cómo seguir cada detalle del evento.

¿Estás listo para que los ángeles vuelvan a conquistar Nueva York? El 15 de octubre de 2025 promete ser una fecha que marcará un antes y un después en la historia de la moda.