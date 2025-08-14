Revolución en la visión: lentes de contacto infrarrojos permiten ver la oscuridad

Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China han desarrollado un prototipo de lentes de contacto infrarrojos que permite a los usuarios ver más allá de los límites naturales del ojo humano, incluso en la oscuridad absoluta.

La innovación, publicada recientemente en la revista Cell, utiliza nanopartículas capaces de transformar la luz infrarroja en luz visible, permitiendo que las personas perciban simultáneamente tanto el espectro visible como el infrarrojo. Sorprendentemente, estos lentes no requieren una fuente de energía externa para funcionar y mantienen una apariencia completamente transparente.

El infrarrojo es un tipo de radiación electromagnética con longitudes de onda superiores a las de la luz visible, situándose entre los 700 nanómetros y un milímetro. El ojo humano solo puede captar radiaciones entre 400 y 700 nanómetros, por lo que la visión infrarroja siempre había sido inaccesible sin equipos especializados.

El equipo liderado por el neurocientífico Tian Xue resolvió este reto incorporando nanopartículas a polímeros flexibles, insertándolos en lentes de contacto convencionales. Estas partículas detectan la llamada “luz infrarroja cercana” (800-1600 nm) y la convierten en una señal que el ojo puede procesar.

Xue y su equipo ya habían demostrado previamente que estas nanopartículas podían conferir visión infrarroja a ratones mediante inyección directa en la retina, pero ahora han logrado una solución no invasiva y segura para humanos.

En los ensayos, los participantes con los lentes fueron capaces de detectar señales intermitentes al estilo del código Morse y determinar con precisión la dirección de origen de la luz infrarroja. “Está absolutamente claro: sin los lentes de contacto, el individuo no puede ver nada, pero cuando las lleva puestas, puede ver claramente el parpadeo de la luz infrarroja”, explicó Xue.

Una de las observaciones más llamativas fue que la tecnología funcionaba incluso con los ojos cerrados. “También descubrimos que cuando el sujeto cerraba los ojos, era aún más capaz de recibir esta información parpadeante, porque la luz infrarroja cercana penetra en el párpado con más eficacia que la luz visible, por lo que había menos interferencias con la luz visible”, detalló el investigador.

Aunque actualmente solo detectan radiación infrarroja emitida por una fuente LED, las posibilidades de uso son amplias. Según Xue: “Este material ofrece muchas aplicaciones potenciales inmediatas. Por ejemplo, la luz infrarroja podría utilizarse para transmitir información en los campos de la seguridad, la medicina, la criptografía o la lucha contra la falsificación”.

Debido a la proximidad de los lentes a la retina, la captación de detalles es limitada. Por ello, el equipo también ha desarrollado gafas con la misma tecnología, ofreciendo una resolución mucho más alta para trabajos que requieren precisión visual extrema.

“En el futuro, colaborando con científicos de materiales y expertos en óptica, esperamos fabricar lentes de contacto con una resolución espacial más precisa y una mayor sensibilidad”, concluyó Xue.