Sean 'Diddy' Combs busca un indulto de Trump

Washington, Estados Unidos/El magnate de la música Sean "Diddy" Combs, cuya sentencia por cargos relacionados con la prostitución se conocerá en octubre, busca un indulto del presidente estadounidense Donald Trump, dijo uno de sus abogados.

"Tengo entendido que nos hemos acercado y hemos tenido conversaciones en referencia a un indulto", señaló Nicole Westmoreland a CNN en una entrevista.

Sin embargo, Trump indicó la semana pasada que es poco probable que otorgue ese beneficio a Combs, de 55 años.

"Fui muy amigable con él. Me llevaba muy bien con él y parecía una buena persona", dijo Trump en una entrevista el viernes con Newsmax. "No lo conocía bien, pero cuando me presenté como candidato, se mostró muy hostil".

Cuando se le preguntó si eso significaba que no estaba inclinado a indultar a Combs, Trump dijo: "Diría que sí".

Un jurado de Nueva York declaró culpable a Combs de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

Fue absuelto de los cargos de extorsión y tráfico sexual tras un juicio maratónico en el que fue acusado de abusos atroces.

La sentencia está programada para el 3 de octubre.