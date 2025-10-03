Sean 'Diddy' Combs condenado a cuatro años y dos meses de prisión

La fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para Combs, pero el juez Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses.

Nueva York, Estados Unidos/El magnate musical Sean "Diddy" Combs fue condenado el viernes a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución.

La fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para Combs, pero el juez Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses.

La audiencia de sentencia comenzó en el tribunal de Nueva York donde se juzgó a la estrella, en su presencia y ante una gran multitud. Su familia también estuvo presente.

El fiscal Christy Slavik, quien solicitó una pena mínima de prisión de 11 años, reiteró el viernes que una sentencia severa estaba justificada dado el número de víctimas, la gravedad de sus padecimientos y que sus delitos se hayan extendido por 15 años.

En una carta enviada al juez el jueves, el exrapero y empresario de 55 años pidió perdón y "misericordia" y dijo estar "destrozado" por lo que hizo tras "perderse en las drogas y los excesos".

En julio, luego de dos meses de deliberaciones en Nueva York, el jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración contra Sean Combs, su verdadero nombre, evitándole la cadena perpetua.

Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución.

La defensa solicitó que su condena no excediera los 14 meses, destacando su buena conducta desde su encarcelamiento y su imagen "dañada". Esta pena le permitiría ser liberado antes de fin de año, considerando el tiempo que pasó en prisión preventiva en Brooklyn.

La cantante Cassie, una de las víctimas de la estrella y que fue su novia entre 2007 y 2018, instó al juez a considerar "las muchas vidas que Sean Combs ha perturbado".

"Todavía tengo pesadillas, flashbacks diarios y sigo necesitando atención psicológica", escribió en una carta, afirmando que ella y su familia habían abandonado el área de Nueva York por temor a represalias si "Diddy" Combs era liberado.

El exastro del hip-hop, que durante su juicio lució notablemente mayor, con cabello y barba canosos, fue acusado de obligar a mujeres —incluidas Cassie y una pareja más reciente que testificó bajo el seudónimo de "Jane"— a participar en maratones sexuales con prostitutos masculinos mientras él se masturbaba o grababa.

También de crear una red criminal para organizar estas actividades, conocidas como "freak-offs" o "noches de hotel".