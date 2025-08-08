'El peor día de mi vida': tiburón muerde a la esposa embarazada de Danilo Gallinari

Aunque las probabilidades de un ataque son extremadamente bajas —menos de una entre millones—, la experiencia de Boi recuerda que el mar es un ecosistema salvaje donde el respeto y la precaución son esenciales.

Lo que debía ser un capítulo más en la dulce espera de su tercer hijo terminó en un episodio de terror. Eleonora Boi, esposa del exjugador de la NBA Danilo Gallinari, fue mordida por un tiburón mientras se encontraba en una playa de Puerto Rico, rodeada de su familia.

Boi es periodista deportiva y, desde que su esposo abandonó la NBA la pasada temporada, la pareja reside en el país caribeño junto a sus dos hijos pequeños. La mujer, embarazada de varios meses, nadaba cerca de la orilla en un balneario de Carolina cuando fue atacada por un tiburón.

En sus redes sociales, Boi posteó lo siguiente:

“Fue el peor día de mi vida, tal vez mi abuela Nella tenía razón cuando dijo ‘en los mares traidores’. Nunca pensé que podría ser atacada por un tiburón y estaba cerca de la orilla y en una playa súper abarrotada. Afortunadamente, mi bebé y yo estamos bien, me llevaron al rescate y la cirugía para arreglar mi pobre pierna magullada salió bien. Ahora solo tengo que recuperarme del gran susto y tratar de perdonar al gran amigo que me traicionó. Shark sabrá de mis legales pronto”.

Agradeció la preocupación de sus familiares, amigos y cientos de seguidores que le enviaron mensajes de apoyo.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) espera los resultados de las pruebas realizadas a la esposa de Gallinari, que determinarán con certeza si la lesión fue provocada por un tiburón. Según explicó el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, el procedimiento consistió en pasar hisopos por la herida para analizar posibles restos biológicos. El funcionario enfatizó que “tiburones hay en todas partes”, aunque aclaró que no recordaba un suceso similar en las playas de Puerto Rico.

Puedes leer: Luna de Esturión 2025: un brillo ancestral en el cielo de agosto

En una entrevista para el periódico deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, Boi relató que sintió un ardor intenso en la pierna y, al principio, creyó que se trataba de una medusa. Sin embargo, comenzó a gritar cuando notó “algo blando” y la sangre empezó a teñir el agua. La herida, de 15 centímetros en el muslo, requirió atención inmediata. Los médicos se centran ahora en prevenir infecciones, especialmente por su estado de embarazo.

¿Qué es un tiburón y por qué ataca?

Los tiburones son peces cartilaginosos que han habitado los océanos por más de 400 millones de años. Existen más de 500 especies, desde el diminuto tiburón linterna hasta el imponente tiburón blanco. Contrario a la creencia popular, los ataques a humanos son poco frecuentes y, en la mayoría de los casos, se deben a confusiones: el tiburón puede confundir el movimiento de una pierna o un brazo con el de una presa habitual, como un pez o una foca.

También puedes leer: Bad Bunny inspira curso universitario en Yale sobre reguetón, política y cultura

Medidas preventivas para evitar ataques

Los expertos recomiendan varias precauciones para reducir el riesgo:

Evitar nadar al amanecer o al anochecer, cuando los tiburones suelen alimentarse.

No ingresar al agua con heridas sangrantes.

Evitar llevar accesorios brillantes que puedan atraer a los tiburones.

No alejarse demasiado de la costa y preferir zonas vigiladas por salvavidas.

Mantenerse en grupo, ya que los tiburones tienden a atacar presas aisladas.

Aunque las probabilidades de un ataque son extremadamente bajas —menos de una entre millones—, la experiencia de Boi recuerda que el mar es un ecosistema salvaje donde el respeto y la precaución son esenciales.

Para Eleonora Boi, las olas del Caribe ya no son solo sinónimo de vacaciones familiares, sino el recordatorio de que, incluso en los escenarios más paradisíacos, la naturaleza puede mostrar su lado más impredecible. Hoy, convaleciente pero agradecida de estar viva y de que su bebé esté a salvo, la periodista italiana ha convertido su historia en una advertencia global: la belleza del mar es indiscutible, pero jamás debe subestimarse. Y quizá, como decía su abuela Nella, siempre habrá que desconfiar un poco de los “mares traidores”.