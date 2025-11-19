Ciudad de Panamá/Los American Bully son perros cariñosos, activos y de gran físico, pero también requieren cuidados específicos para mantenerse en óptimas condiciones. Desde una alimentación adecuada para su musculatura, hasta rutinas de ejercicio controladas, chequeos veterinarios, higiene y socialización temprana, te contamos todo lo que necesitas saber para cuidar su salud y comportamiento.