Ciudad de Panamá/En esta conversación abrimos la puerta a un tema tan necesario como urgente: la violencia en todas sus formas. Junto a especialistas, debatimos sus causas, cómo identificar señales tempranas y qué acciones concretas pueden ayudar a prevenirla en hogares, escuelas y comunidades. Un diálogo claro y responsable para fomentar conciencia, empatía y herramientas que permitan construir entornos más seguros para todos.