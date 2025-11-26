Debatimos para entender y prevenir la violencia

Jelou!

Un espacio para analizar, reflexionar y promover soluciones reales.

Debatimos para entender y prevenir la violencia / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
26 de noviembre 2025 - 12:17

Ciudad de Panamá/En esta conversación abrimos la puerta a un tema tan necesario como urgente: la violencia en todas sus formas. Junto a especialistas, debatimos sus causas, cómo identificar señales tempranas y qué acciones concretas pueden ayudar a prevenirla en hogares, escuelas y comunidades. Un diálogo claro y responsable para fomentar conciencia, empatía y herramientas que permitan construir entornos más seguros para todos.

Temas relacionados

ley Jelou violencia
Si te lo perdiste
Lo último
stats