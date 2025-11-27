Ciudad de Panamá/Muchas personas creen que la leche animal y la leche vegetal compiten entre sí, pero la realidad es que ambas pueden ser igual de buenas según tus necesidades. Cada una aporta beneficios distintos: la animal es rica en calcio y proteína natural, mientras que las vegetales pueden ser más ligeras, fáciles de digerir y fortificadas con nutrientes esenciales. Lo importante es elegir la que mejor se adapte a tu salud, tu cuerpo y tu estilo de vida.