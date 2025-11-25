Ciudad de Panamá/Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renunció oficialmente a su título de Miss Universo África & Oceanía 2025. La modelo anunció su decisión mediante un comunicado donde afirma que prefiere mantener su coherencia con los valores que la representan: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades. Su renuncia ocurre en medio de la polémica por las supuestas irregularidades del certamen Miss Universo 2025, situación que ha generado gran debate a nivel internacional.