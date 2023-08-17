Incendio en la isla española de Tenerife sigue sin control

El incendio que ya ha arrasado más de 2.600 hectáreas en la isla española de Tenerife es probablemente "el más complejo" de las últimas décadas en el archipiélago canario, situado frente a la costa occidental de África, dijo el jueves el presidente del Gobierno regional.

El incendio, que se declaró el martes por la noche, quema una zona de bosques y barrancos en el noreste de la isla. Más de 2.600 hectáreas han ardido en un perímetro de más de 30 kilómetros, según las últimas cifras de las autoridades.

El jueves por la mañana, el Gobierno regional ordenó el confinamiento de la localidad de La Esperanza, en el municipio de Rosario, mientras que una decena de pequeñas aldeas y caseríos de esta zona turística fueron evacuados por precaución. En total, hay unas 7.600 personas afectadas.

"La noche ha sido muy dura (...) Este probablemente sea el incendio más complejo que hemos tenido en Canarias. Sino de siempre, al menos de los últimos 40 años", declaró el presidente del Gobierno del archipiélago, Fernando Clavijo, en rueda de prensa en Tenerife.

El "extremo calor" y "las circunstancias climatológicas" dificultaban las labores, añadió.

Más de 250 personas y 17 aviones participan en las tareas de extinción. Se ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que interviene habitualmente junto a los bomberos por todo el territorio nacional para combatir los incendios más voraces o peligrosos para la población.

"Por la tarde se va a incorporar un nuevo destacamento de la Unidad Militar de Emergencias", añadió Clavijo, con lo que el número de militares movilizados en este incendio superará los 200, según el Ministerio de Defensa.

"Estamos ante un incendio que no habíamos visto nunca en Canarias", advirtió la meteoróloga Vicky Palma en la conferencia de prensa, en referencia a una columna de humo récord y a una propagación continua de las llamas durante casi un día y medio.

Las autoridades locales han cerrado las carreteras que conducen a las montañas del noreste de la isla.

El incendio se produce después de una ola de calor en las Islas Canarias que dejó secas muchas zonas y aumentó el riesgo de incendios forestales.

Según los científicos, los fenómenos meteorológicos extremos se intensificaron como consecuencia del calentamiento global. Es probable que las olas de calor sean más frecuentes e intensas, y que su impacto se extienda más.

En 2022, 300.000 hectáreas quedaron calcinadas por más de 500 incendios en España, récord en Europa, según el Sistema Europeo de Información sobre incendios forestales (Effis).