Denuncian muerte de indígena a manos de las Fuerzas Armadas en protestas en Ecuador

Quito, Ecuador/La mayor organización indígena de Ecuador (Conaie) denunció la muerte de un manifestante indígena a manos de las Fuerzas Armadas este domingo durante el paro nacional indefinido contra la subida de los precios del combustible.

Este tema ya provocó violentas manifestaciones durante los gobiernos de los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso en 2019 y 2022, respectivamente, estas últimas con un saldo de seis muertos y más de 600 heridos.

Según la denuncia, el comunero indígena Efraín Fuerez fue "acribillado con tres disparos" y murió este domingo en el hospital de Cotacachi, a poco más de 100 km de Quito. La policía y las Fuerzas Armadas de Ecuador no se han pronunciado sobre la acusación.

"Responsabilizamos a Daniel Noboa, exigimos una investigación inmediata y justicia para Efraín y su comunidad", dijo el movimiento indígena en X sobre el "padre de dos hijos y pilar de su familia".

Imágenes compartidas por la Conaie en redes sociales muestran a dos hombres en el suelo, uno aparentemente herido y el otro intentando socorrerlo. Segundos después, un grupo de militares se baja de un tanque y los ataca a patadas.

La organización de defensa de derechos humanos INREDH, la primera en denunciar la muerte, rechazó el "uso letal e ilegítimo de la fuerza".

Además de Fuerez, "otra persona permanece en estado crítico producto de la represión", agregó en un comunicado.

La Fiscalía ecuatoriana dijo que abrirá una investigación para esclarecer el "presunto fallecimiento".

Con miras a desactivar las protestas, que arrancaron el pasado martes, Noboa declaró el estado de excepción en ocho de las 24 provincias del país. En cinco de ellas, además, hay toque de queda nocturno.

El presidente aseguró que la banda venezolana Tren de Aragua está detrás de las movilizaciones y advirtió que los manifestantes que incumplan la ley "serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos".

La Conaie, que convocó al paro nacional por tiempo indefinido, lideró violentas manifestaciones que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005.

Los manifestantes desafiaron al Ejecutivo de Noboa con el bloqueo de carreteras con barricadas de tierra, piedras y troncos, además de enfrentar directamente a las autoridades.

El nuevo paro nacional ya deja decenas de detenidos, según el Ministerio de Interior, y denuncias de abuso policial, según organizaciones de Derechos Humanos.

Los pueblos originarios representan casi el 8% de los 17 millones de habitantes de Ecuador, según el último censo. Líderes indígenas sostienen que, de acuerdo a estudios antropológicos, suman un 25%.