José "Pepe" Mujica en sus propias palabras

Estas son algunas de las frases más recordadas del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, fallecido el martes a los 89 años:

Ecología y política

"La gran crisis no es ecológica, es política (...). Tenemos que darnos cuenta de que la crisis del agua y de la agresión al medioambiente no es la causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir".

20 de junio de 2012, discurso en la cumbre de la ONU Rio+20.

Utopía

"Mi historia personal: la de un muchacho (...) que, como otros, quiso cambiar su época, su mundo, el sueño de una sociedad libertaria y sin clases. Mis errores son en parte hijos de mi tiempo. Obviamente, los asumo. Pero hay veces que me grito con nostalgia: '¡Quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de abrevar tanta utopía!".

24 de septiembre de 2013, discurso ante la 68º Asamblea General de las Naciones Unidas.

Consumismo

"Arrasamos las selvas verdaderas e implantamos selvas anónimas de cemento. Enfrentamos al sedentarismo con caminadores; al insomnio, con pastillas; a la soledad, con electrónica. ¿Es que somos felices alejados de lo eterno humano? Cabe hacerse esta pregunta. Aturdidos, huimos de nuestra biología, que defiende la vida por la vida misma como causa superior, y la suplantamos por el consumismo funcional a la acumulación".

24 de septiembre de 2013, discurso ante la 68º Asamblea General de las Naciones Unidas.

El milagro de la vida

"Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida".

24 de septiembre de 2013, discurso ante la 68º Asamblea General de las Naciones Unidas.

La vieja y el tuerto

"Esa vieja es peor que el tuerto. El tuerto era más político, esta es más terca".

4 de abril de 2013, comentario en alusión a Cristina Kirchner, entonces presidenta de Argentina, y a su marido, el fallecido expresidente de ese país Nestor Kirchner. Mujica hablaba con un gobernante local uruguayo, no percibió que los micrófonos estaban abiertos y sus palabras fueron transmitidas en directo por la Presidencia.

"Largar el pastel"

"Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Que lo parió!".

29 de noviembre de 2024, en entrevista con la AFP y hablando de Cristina Kirchner, dos veces presidenta de Argentina (2007-2015).

Marihuana

"La marihuana es una adicción peligrosa y, como cualquier adicción, no es buena. No acepto eso que se dice que es mejor que el tabaco. Hay que construirle barreras culturales y sin misterio".

1 de agosto de 2013, audición radial "Habla el presidente".

"La tesis central es arrebatarle el mercado al narcotráfico y tratar de identificar un público que consume, y que es clandestino, para no dejárselo al narcotráfico. Y que cuando detectemos que ese público se está pasando de la raya, poder atenderlo como enfermo".

25 de septiembre de 2013, declaraciones a la prensa tras reunirse con el empresario estadounidense David Rockefeller, con quien dialogó sobre el objetivo de la regulación de la marihuana en Uruguay.

Aborto y matrimonio igualitario

"Aplicamos un principio muy simple: reconocer los hechos. El aborto es viejo como el mundo (...) El matrimonio gay, por favor, es más viejo que el mundo".

9 de marzo de 2014, entrevista con el diario brasileño O Globo.

"Presidente pobre"

"Yo no soy un presidente pobre. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir".

7 de septiembre de 2012, entrevista con la AFP.

"Nos han hecho fama de presidente pobre (...) No somos pobres, somos sobrios (...) Si tengo demasiado, tengo que perder muchísimo tiempo en atender esas cosas. Si tengo lo justo, vivo liviano de equipaje y me queda la mayor cantidad de tiempo".

17 de octubre de 2014, audición radial "Habla el presidente".

La felicidad

"Viví muchos años en soledad en un calabozo. Hubo noches que cuando me ponían un colchón estaba contento. Repensé todo. Y la felicidad si no la llevás adentro y no la tenés con poco, no la tenés con nada".

28 de octubre de 2014, respuesta a jóvenes durante el programa televisivo "Uruguay decide".

Odiar

"Yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida: que el odio termina estupidizando (...) El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Y una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. He pasado de todo en la vida. Estar seis meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme de cuerpo por no poder aguantar en un camión (...) Estar dos años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con una taza de agua y un pañuelo. He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie".

20 de octubre de 2020, discurso al retirarse del Senado.

Triunfar

"Triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae".

20 de octubre de 2020, discurso al retirarse del Senado.

La parca

"En mi vida más de una vez anduvo la Parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todo estos años (...) Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo (caballo en mal estado físico) al final del río, siempre he sido un terrón con patas y amo la tierra. Y mientras el rollo aguante, voy a estar".

29 de abril de 2024, rueda de prensa al anunciar que le habían detectado un tumor en el esófago.

Gracias

"La vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces. Por lo demás, estoy agradecido, y al fin y al cabo, que me quiten lo bailao".

29 de abril de 2024, rueda de prensa al anunciar que le habían detectado un tumor en el esófago.

Final

"Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso".

9 de enero de 2025, declaraciones al semanario Búsqueda al revelar que tiene metástasis en el hígado y su cuerpo no resiste un nuevo tratamiento.