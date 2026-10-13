Tribunal Electoral mantiene servicios en el país, pero suspende atención presencial en cuatro provincias

Debido a las evaluaciones técnicas realizadas tras el movimiento telúrico, se mantiene suspendida la atención presencial en varias oficinas de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé.

Ciudad de Panamá/El Tribunal Electoral (TE) informó que mantiene los servicios de Registro Civil, Cedulación y Organización Electoral en su sede principal de Ancón y en las oficinas regionales que permanecen operativas, pese a la emergencia nacional provocada por el sismo del pasado viernes 9 de octubre.

La institución aclaró que la suspensión establecida mediante el Decreto n° 13 del 12 de octubre de 2026 no implica la interrupción general de sus servicios, sino que aplica únicamente a los términos legales de los procesos y trámites administrativos, electorales y jurisdiccionales que se gestionan ante sus dependencias.

Esta medida, que incluye los juzgados administrativos electorales, los juzgados penales electorales y las secretarías jurisdiccionales, estará vigente hasta el viernes 16 de octubre.

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Sin embargo, debido a las evaluaciones técnicas realizadas tras el movimiento telúrico, se mantiene suspendida la atención presencial en varias oficinas de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé.

En Veraguas, la medida comprende la sede regional, los juzgados del Segundo Distrito Jurisdiccional y las oficinas distritales de Mariato, Río de Jesús y Soná.

En Herrera, permanecen cerradas al público la oficina regional y las distritales de Santa María, Las Minas y Pesé. Mientras que en Los Santos, la suspensión abarca la sede regional ubicada en Las Tablas y las oficinas distritales de Guararé, Pedasí, Tonosí, Macaracas y La Villa de Los Santos.

En Coclé, la sede regional tampoco reúne las condiciones para brindar atención presencial.

Habilitan puntos para inscribir nacimientos y defunciones

Para garantizar la continuidad de estos trámites durante la emergencia, el Tribunal Electoral habilitó puestos de atención en tres hospitales y sedes provisionales:

Herrera: Hospital Cecilio Castillero, junto a la puerta principal.

Los Santos: Afueras del edificio del Tribunal Electoral en Las Tablas.

Veraguas: Hospital Luis Chicho Fábrega.

La entidad reiteró que las demás oficinas regionales y distritales del país continúan prestando sus servicios de manera habitual, por lo que exhortó a la ciudadanía a verificar las condiciones de atención antes de trasladarse a las dependencias afectadas.