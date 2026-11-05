Caso Pandora y la estafa millonaria de créditos fiscales: ¿Cuántas personas han sido imputadas?

El caso se mantiene bajo el procedimiento de causa compleja, debido a las características y el alcance de los hechos investigados.

Un total de 23 personas han sido imputadas y 17 permanecen bajo detención provisional como parte de las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación por el denominado Caso Pandora, relacionado con una presunta red de corrupción que habría ocasionado una lesión patrimonial al Estado de aproximadamente 40 millones de dólares mediante la manipulación del sistema tributario E-Tax 2.0.

Entre los imputados figuran funcionarios y exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), así como particulares, investigados por delitos de delincuencia organizada, blanqueo de capitales, corrupción, diferentes formas de peculado y falsificación de documentos.

La investigación, que inicialmente estuvo a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, pasó posteriormente a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, que continúa desarrollando diligencias para determinar el alcance de las operaciones y las responsabilidades de los involucrados

Como parte de las diligencias más recientes, fue aprehendido Arnold Salgado Galeano, exdirector de finanzas de una entidad bancaria, quien fue capturado el pasado 5 de octubre de 2026 durante un allanamiento en una residencia en Condado del Rey. A Salgado Galeano se le formularon cargos por presuntos delitos financieros y delincuencia organizada, y el 27 de octubre de 2026, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó por unanimidad su detención provisional.

¿Cómo operaba la presunta red de corrupción en la DGI?

De acuerdo con las investigaciones, la organización presuntamente manipulaba el sistema informático E-Tax 2.0 para eliminar cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían pagado sus impuestos.

Mediante estas operaciones, los montos eran convertidos en pagos no aplicados, lo que permitía generar créditos fiscales falsos que posteriormente eran transferidos a sociedades intermediarias para ser cambiados en una entidad bancaria.

El caso se originó a partir de una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público el 2 de mayo de 2025, en la que se advertía sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la DGI.

El pasado 8 de julio se ejecutaron 23 diligencias de allanamiento en distintos puntos de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Colón, con el objetivo de desarticular la presunta organización.

Fiscalía solicitará ampliar el plazo de investigación

El Caso Pandora se mantiene bajo el procedimiento de causa compleja, debido a las características y el alcance de los hechos investigados. La Fiscalía también solicitará una extensión del plazo de investigación para continuar con las diligencias pendientes.

Hasta el momento, las autoridades mantienen a 23 personas imputadas, de las cuales 17 cumplen detención provisional, mientras avanzan las investigaciones sobre el presunto perjuicio económico al Estado.