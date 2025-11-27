Más de 3,000 personas abarrotan la agroferia de Merca Chitré

El interés por adquirir arroz a bajo costo movilizó a cientos de consumidores desde tempranas horas.

Herrera/Más de 3,000 personas aprovecharon la agroferia realizada este jueves 27 de noviembre en Merca Chitré, organizada por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

La asistencia masiva respondió, principalmente, al interés de los consumidores por adquirir arroz a precios más económicos, uno de los productos de mayor demanda en los hogares panameños.

Desde muy temprano, largas filas se formaron en el lugar, donde compradores aseguraron que su principal objetivo era abastecerse de este grano básico. Afirmaron que la actividad no interfiere con las próximas ferias navideñas, ya que han podido comprar con normalidad durante la semana.

Algunos usuarios expresaron incertidumbre sobre el uso obligatorio de la cédula para adquirir productos en las ferias navideñas que iniciarán este martes; sin embargo, el director provincial del IMA en Herrera aclaró que no habrá afectaciones para quienes ya participaron en las agroferias previas.

Indicó que los consumidores podrán asistir sin inconvenientes a las primeras Naviferias que se desarrollarán en la provincia este miércoles.

El funcionario también informó que las instalaciones permanecerán cerradas del 2 al 4 de diciembre debido a las Naviferias, y reabrirán el día 5. Además, detalló que estas actividades se trasladarán a otras provincias los días 15 y 16 de diciembre.

La agroferia de Merca Chitré se ha mantenido con alta afluencia durante la recta final de noviembre, con público llegando desde tempranas horas para aprovechar los precios accesibles.

