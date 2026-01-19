Al menos 70 niños diabéticos reciben sensores de glucosa en la Ciudad de la Salud

Los sensores de monitoreo continuo de glucosa cuentan con un microfilamento que se coloca bajo la piel mediante un procedimiento poco invasivo y prácticamente indoloro.

Al menos 70 sensores que permiten identificar en tiempo real los picos de glucosa y realizar ajustes en la dosis de insulina según la alimentación del paciente fueron colocados a pacientes diabéticos, atendidos en la Consulta Externa del Servicio de Endocrinología de la Ciudad de la Salud, como parte de un programa implementado por la Caja de Seguro Social (CSS).

En total se adquirieron 600 dispositivos, de los cuales 70 han sido aplicados durante los primeros 15 días de enero, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y fortalecer el control de la enfermedad en aproximadamente 250 niños con diabetes atendidos en este servicio.

Le puede interesar: Autoridad de Descentralización busca erradicar vertederos municipales para 2028 con plan piloto de manejo de residuos

De acuerdo con la institución, durante años, estos niños han tenido que realizarse entre siete y diez punciones diarias en los dedos para medir sus niveles de glucosa, una práctica incómoda y con riesgos, especialmente durante la noche, cuando pueden presentarse episodios de hipoglucemia que no siempre son percibidos y que pueden derivar en pérdida de conciencia o convulsiones, pero con la implementación de estos dispositivos, el panorama cambia.

Los sensores de monitoreo continuo de glucosa cuentan con un microfilamento que se coloca bajo la piel mediante un procedimiento poco invasivo y prácticamente indoloro. El dispositivo transmite la información en tiempo real a un teléfono celular, lo que permite a padres, cuidadores y personal médico monitorear los niveles de glucosa, descargar datos y analizar la evolución del paciente a través de gráficas e informes.

La doctora Liliana Neil, pediatra endocrinóloga y jefa del Servicio de Endocrinología, explicó que los dispositivos tienen una vida útil de 14 días y que uno de sus principales beneficios es la capacidad de emitir alertas cuando los niveles de glucosa comienzan a descender, antes de que el paciente pierda el estado de conciencia o presente convulsiones.

“La aplicación ayuda a comprender cómo influyen los alimentos en los niveles de glucosa: algunos elevan el azúcar rápidamente y otros de forma más lenta, lo que permite tomar mejores decisiones en casa sobre el manejo de la diabetes”, detalló la especialista.

La colocación de los dispositivos se hará al menos una vez al mes de manera progresiva a todos los pacientes que lo requieran. Los primeros 14 días serán para mantener un control continuo, y tras recibir la orientación inicial, los padres o cuidadores podrán realizar la colocación del dispositivo en casa.

También podría leer: