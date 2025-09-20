Más de 700 especies marinas en peligro por la contaminación del océano

Cada año, el tercer sábado del mes de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Limpieza de Playas, una fecha para reflexionar en cuánto a la importancia de mantener los océanos libres de contaminación y basura.

ciudad de panamá/Toneladas de todo tipo de basura, pero en su mayoría plástico y hasta llantas, fueron recolectadas por más de mil voluntarios que se dieron cita en la desembocadura del río Juan Díaz para recoger esta cantidad de desechos. Esta es una zona activa para las actividades pesqueras, donde diariamente llegan los desperdicios que arrojamos muchas veces en la tierra, pero que terminan flotando en el mar.

Más de 700 especies marinas se ven afectadas por los residuos plásticos todos los años. Animales como tortugas, peces y hasta aves que viven en las zonas costeras confunden el plástico con alimento. Desde la Asociación Adopta Bosque, extienden el llamado de conciencia a la ciudadanía, para que dispongan adecuadamente los residuos.

Guido Berguido, presidente de Adopta Bosques, manifestó que se está viviendo una triple crisis planetaria, donde la pérdida de biodiversidad y la contaminación por plástico son las principales problemáticas.

Entre los desechos que más se encuentran están el foam, tela, caucho, entre otros.

Estudios realizados en el pasado, revelan que, si no se toman las medidas adecuadas, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar.

Yahel Ruíz, administradora del Puerto de Juan Díaz, por su parte, contó que existen 22 empresas que exportan pescado como salmón y atún, pero actualmente existe una lucha constante contra la contaminación.

La contaminación de los océanos no es una realidad lejana, sino una consecuencia directa de nuestras acciones, que si las revertimos podemos lograr importantes cambios, al reducir el consumo de plásticos, reciclar correctamente, apoyar iniciativas de limpieza y educar a las nuevas generaciones sobre el cuidado de nuestra casa común... el planeta.

Información de Joselin Mosquera