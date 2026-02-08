Más de 700 nuevos agentes firman su nombramiento dentro de las filas de la Policía Nacional

Este lunes 9 de febrero se realizará el acto de graduación y juramentación de agentes de la fuerza pública en el que participará el presidente Mulino.

Luego de seis meses de rigurosa formación, un total de 727 nuevos agentes de la Policía Nacional firmaron oficialmente su nombramiento en el Ministerio de Seguridad Pública, marcando el inicio de su compromiso formal con la seguridad ciudadana y la patria.

El acto simboliza la incorporación de nuevos efectivos a las filas de la Policía Nacional de Panamá, fortaleciendo la capacidad operativa de la institución en su misión de proteger el orden público y la integridad de la población.

Formación integral y enfoque en derechos humanos

Durante su proceso de preparación, los nuevos agentes recibieron una capacitación integral, con énfasis en derechos humanos, deontología policial, ética profesional y derecho constitucional, pilares fundamentales para el ejercicio responsable de la función policial.

Asimismo, fueron instruidos en procedimientos operativos, defensa personal, manejo de armamento y técnicas de polígono, adquiriendo las competencias técnicas y tácticas necesarias para desempeñarse de manera eficiente y efectiva en el cumplimiento del deber.

Las autoridades destacaron que esto representan el resultado de un exigente proceso físico y académico, diseñado para formar policías con alto sentido de responsabilidad, disciplina y vocación de servicio. Con su incorporación, se refuerza el pie de fuerza policial a nivel nacional, contribuyendo a las estrategias de prevención del delito, seguridad ciudadana y convivencia pacífica en las comunidades.