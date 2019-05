Año 2025, fecha clave para que el Canal de Panamá obtenga una fuente alterna de agua

El año 2025 se ha convertido en una fecha límite cuando puede existir o no una crisis por falta de agua. Todo dependerá de las decisiones que tome el próximo gobierno para buscar nuevas fuentes de alimentar los lagos que abastecen el Canal y proporcionar agua a la población.

“Pensamos que el 2025 es un año tope, si no tenemos una fuente alterna el Canal no crece, no es que deja de operar, pero se mantiene allí porque se necesitaría una fuente alterna de agua para atender la demanda creciente”, compartió Daniel Muschett, gerente de Capacidad Hídrica de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

“El agua es otro gran reto, agua para producir alimento, agua para el consumo humano y agua para el Canal de Panamá”, destacó el presidente electo, Laurentino Cortizo.

La ACP trabaja en estudios para tres proyectos de reservorios de agua, entre ellos Bayano y Río Indio. Se espera que sean entregados al gobierno en los próximos meses. El desarrollo duraría entre cuatro y cinco años.

“En el caso de Bayano utilizar aguas que ya se están vertiendo y diseñar la factibilidad de llevarlo a una planta de tratamiento de agua potable para Panamá Este. Ese contrato tiene cerca de 85% de avance, se han analizado más de 12 alternativas de dónde colocar los tanques y las tomas, también la posibilidad de llevar el agua al Lago Alajuela”, acotó Muschett.

La ACP trabaja en los estudios, pero el desarrollo corresponde al gobierno.

“En el caso de Río Indio, hay dos componentes importantes. Uno es el diseño ingeniería, que tiene que ver con las perforaciones y el diseño de las presas. Y la parte de ingeniería que se adjudicó en septiembre de 2017 y que debe estar terminado en septiembre de este año, es lo que nos daría el tipo de presa, la elevación de los diques y el túnel que pasaría agua al Lago Gatún para atender la demanda que tiene ahora mismo”, detalló Muschett.

También se trabaja en estudios de prefactibilidad de fuentes de agua para la población y uso agrícola en los ríos Santa María, Parita, Perales y La Villa de Azuero.