Recaudación del Municipio de Panamá en 2025 podría ser 'la mayor de la historia' con más de $141 millones

Ciudad de Panamá, Panamá/La Tesorería del Municipio de Panamá podría cerrar el 2025 con la mayor recaudación de su historia, impulsada por mejoras en los procesos de cobro, mayor fiscalización y una respuesta positiva de los contribuyentes, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, según informó Olmedo Rodríguez, tesorero del distrito de Panamá, en un balance ofrecido este lunes 29 de diciembre.

Rodríguez explicó que, pese a tratarse de un año “de mucho reto”, la administración logró ordenar la situación financiera heredada y trabajar de forma coordinada no solo en el área económica, sino también en obras y ajustes internos. Ese esfuerzo permitió que la recaudación proyectada cierre entre un 3 % y un 5 % por encima del año anterior, con una ejecución presupuestaria contenida, lo que refleja —dijo— un mejor desempeño general.

De acuerdo con las cifras preliminares, el municipio ha recaudado más de 141 millones de dólares, correspondientes a tasas, impuestos y permisología, sin que se haya aplicado ningún aumento en impuestos ni en tasas municipales.

El tesorero subrayó que estos ingresos se obtuvieron bajo el mismo régimen municipal vigente desde 2011.

Entre las medidas clave, Rodríguez destacó la simplificación de trámites, que ha reducido significativamente los tiempos de atención, y el compromiso del personal municipal, factores que —aseguró— han fortalecido la confianza de los contribuyentes. A esto se suma un proceso de fiscalización y actualización del catastro municipal, que no se realizaba desde 2011, pese a que la normativa establece revisiones periódicas.

Ese proceso permitió detectar más de 6 mil empresas que no estaban tributando correctamente, ya sea porque no pagaban impuestos o porque solo declaraban una actividad económica cuando en la práctica desarrollaban varias. Rodríguez aclaró que no se trata de nuevas cargas, sino de cobrar lo que corresponde por ley, reiterando que no existe un plan para aumentar impuestos ni tasas, aunque sí el deber de exigir su cumplimiento.

"Voy a poner un ejemplo, un comercio que se dedicaba a la venta de, no sé, productos de venta al por mayor, por decir algo, pero en la práctica también vendía, no sé, digo, voy a poner ejemplos, carnes, vendía algunas otras cosas, y la norma te dice a ti que tú deberías tributar por cada una de esas actividades comerciales", explicó.

En cuanto a las actividades que más ingresos generan, el tesorero mencionó los rubros de licores, obras y construcciones, actividades comerciales y permisología legal, los cuales han sido claves para sostener el crecimiento de la recaudación, recordando que "todo paga impuestos municipales".

Al mismo tiempo, reconoció que el municipio mantiene una mora aproximada de 50 millones de dólares, correspondiente a impuestos no pagados, algunos de ellos incluso prescritos, lo que representa un reto pendiente para las finanzas locales.

Rodríguez abordó también el debate sobre las moratorias y los incentivos, señalando que quienes cumplen a tiempo reciben beneficios concretos. Recordó que los contribuyentes que estén paz y salvo y presenten su declaración jurada anual obtienen un descuento del 10 %, mecanismo vigente desde 2014.

“Hay una retribución”, afirmó, aunque admitió que las moratorias generan críticas porque pueden percibirse como un premio para quienes no pagan a tiempo, pese a que son decisiones orientadas a recuperar ingresos que de otro modo no ingresarían al presupuesto municipal.

En ese contexto, anunció que durante todo el mes de enero de 2026 estará vigente nuevamente el descuento del 10 %, el cual podrá gestionarse desde el primer día del año a través de alcaldiadigital.gob.pa, con pagos habilitados por canales electrónicos y atención presencial en los centros municipales a partir del 2 de enero. Además, entre el 5 de enero y el 31 de marzo se desarrollará una actualización de datos de los contribuyentes, con el objetivo de mejorar la comunicación directa y reducir la dependencia de intermediarios.

El tesorero señaló que el comportamiento de la recaudación refleja una reactivación del comercio, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, que fueron las que más aprovecharon el descuento en enero pasado. Para Rodríguez, este segmento sigue siendo “el motor de la economía” y una de las principales razones por las que el municipio se encamina a cerrar el año con cifras históricas.

