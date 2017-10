Empresarios cuestionan cambios a la ley que regula Etesa

Empresarios como Gabriel Diez coinciden en que urge buscar soluciones al problema eléctrico en el país, que quedó gravemente evidenciado en el primer semestre de este año. Pero aún así no están de acuerdo con el anteproyecto que cambiaría la ley que rige a Etesa, principalmente por la inclusión de una figura llamada interventor.

“No podemos seguir tapando una cortada en la yugular con una curita, nos vamos a desangrar. En este país tenemos dos problemas básicos que resolver, la energía y el agua”, alertó Diez.

“En esta Ley se mete un interventor que no sabes porque sale ni de donde sale. Eso no puede ser así. Una persona no puede decidir intervenir una empresa, así está Venezuela. Las intervenciones de las empresas tienen que tener una motivación y realizarse luego de la decisión de un juzgado”, enfatizó.

“Estamos hablando del agente comercializador. Es una figura con la que estamos de acuerdo, pero necesitamos el detalle para que ayude al mercado de manera efectiva”, matizó Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Los empresarios temen que a la figura del interventor se le dé un manejo político. Este estaría bajo el paraguas de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP). El gerente de Etesa, Gilberto Ferrari, desestima el temor al interventor y dice que el cambio a esta ley es urgente.

“Tenemos que entender que si no tomamos las decisiones correctas en estos momentos y decidimos lo que queremos hacer con la organización seguiremos teniendo los mismos riesgos. Lo que veníamos haciendo desde el 2004 es lo que nos llevó a la situación del primer semestre del año”, declaró Ferrari.

“Sabemos que Etesa requiere cambios importantes, tenemos que garantizar que los cambios que se hagan en la Asamblea sean los correctos”, apuntó Inocencio Galindo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap).

La propuesta modificaría artículos que tienen que ver con el nombramiento y remoción de la junta directiva, la gestión de Etesa y su forma de adquisición y contrataciones. El gerente de Etesa negó rotundamente que se quiera privatizar.