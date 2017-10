Pero el principal tema en la reunión con el Conep, fue la decisión de la jueza Duodécima de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, Lania Batista, de negar la solicitud de extensión del término de dos meses más a investigaciones relacionadas al caso Odebrecht.

Ayú Prado aseguró que el "expediente no se ha cerrado", y explicó que por este caso “la Fiscalía solicitó dos meses de prórroga al Juzgado para hacer la vista fiscal y no para investigar, y para otorgar una prórroga no puede haber personas detenidas.

Esta decisión de negar la prórroga, se fundamentó por no cumplir con el artículo 2033 del Código Judicial, el cual indica que podrá prorrogarse el término de instrucción, cuando no existan detenidos”.

El Órgano Judicial, también envió un comunicado de "aclaración a la ciudadanía", donde indican que “la Fiscalía no solicitó prórroga para continuar las investigaciones. Por lo tanto, el proceso penal no ha sido archivado”.