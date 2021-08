Desconocen el impacto que Capital Semilla ha tenido durante 17 años en los beneficiarios

La falta de un apoyo real para las micro, pequeñas y medianas empresas está afectando la generación de empleos y el poder reinsertarse nuevamente en el sector productivo del país, así lo manifiesta Alicia Jiménez de la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá (Fedecámaras), basada en el estudio realizado por el Centro Nacional de Competitividad y la Universidad de Panamá.

Dicho estudio revela que, de la muestra obtenida, el 67.1% de las pequeñas empresas tuvieron un efecto negativo en la generación de empleos en un 65.5%, mientras que las microempresas que existían tuvieron un revés de -58.3%.

Jiménez asegura que estas cifras son garantes de la propuesta que desde el año pasado están presentando para crear un programa de fondos no reembolsables, tal y como se hace con el Capital Semilla, que ha ido aumentado a 2 mil dólares, sin embargo, se pregunta si se ha hecho en 17 años la asignación de presupuesto para promover el desarrollo y crecimiento económico del país a través de la parte de inversión.

“Capital Semilla se considera inversión independientemente que sean fondos no reembolsables, está dentro de un presupuesto de inversión. En ese sentido, cuando vemos que en la Asamblea se solicita más dinero hacia el programa Capital Semilla, la primera pregunta que surge es ¿Qué impacto económico tiene ese Capital Semilla a través de la asignación de presupuesto en la economía del país?”, manifestó.

Destacó que es importante tener data e información, porque, aunque para la federación le cuesta trabajo recabarla, esto es algo que las instituciones pueden facilitar.

Jiménez recordó que el presidente de la República, Laurentino Cortizo dijo en su discurso que el Capital Semilla había iniciado el 3 de agosto del 2020, tratando de colocar los fondos en bancos como la Caja de Ahorro, y que a esa fecha se había otorgado 3.8 millones de dólares y se había atendido a 878 micro y pequeñas empresas, sin embargo, escuchamos de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) decir que había dado 4.7 millones de dólares a 2 mil 900 micro y pequeñas empresas en Capital Semilla.

Continuó diciendo que, al hacer una regla simple de promediar ese monto entre las micro y pequeñas empresas a las que se ha otorgado el Capital Semilla, está a razón de mil 620 dólares por empresas.

Agrega que, cuando se hace la extrapolación de mil 620 por las 2 mil 900 empresas, resulta que hay 1 millón 100 mil que no se ve dónde están colocados.

Reiteró que la institución debe ofrecer data de cuánto se está invirtiendo en cada sector del país y cómo eso está impactando su cuadro familiar.

“El problema de estos programas es la discrecionalidad, en el sentido de que cumpliste tus horas de capacitación, pero no tienes el perfil en el momento para iniciar la empresa, por lo tanto, yo debo ayudante a iniciar y dar seguimiento técnico. En el seguimiento técnico hay instrumentos que puedo utilizar para medir el impacto. Otro punto es que en 17 años no he visto el impacto de ese programa al país y entonces estás pidiendo aumento”, acotó.

Jiménez señaló que el objetivo del programa es apoyar a los emprendedores, pero también atienden a otro mercado que son los que tienen una unidad de subsistencia, que son aquellos que tienen ingresos escasos o nada de ingreso y tratan de crear algo para subsistir. Además, está el segmento de la unidad económica de acumulación, "o sea, entro a emprender, pero no me interesa tener utilidades, sino avanzar".

Dicho esto, el efecto es que, si no se les da asistencia técnica para que sigan creciendo, mejorando su parte operativa, y financiera de su negocio para incluirlos en la economía formal, entonces tendremos un programa de nunca acabar.