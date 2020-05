Comisión de Credenciales remite al Ministerio Público 13 denuncias presentadas contra Varela y De Saint Malo

De acuerdo a la Comisión que es presidida por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Roberto Ábrego, este Órgano del Estado ya no tiene competencias para investigar a Varela y De Saint Malo.

De acuerdo a la Constitución Política de Panamá, el Presidente y el Vicepresidente de la República son investigados por la Asamblea Nacional, sin embargo, una vez dejan el cargo pasan a manos de la justicia ordinaria.

En el caso del expresidente Ricardo Martinelli que enfrentó un proceso por pinchazos telefónicos ilegales durante su administración, fue investigado por la Corte Suprema de Justicia al inicio de las pesquisas, debido a que era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Al renunciar al cargo como diputado del Parlacen, su caso pasó al Sistema Penal Acusatorio en la justicia ordinaria.

Fueron múltiples las denuncias presentadas contra Varela y De Saint Malo. La gran mayoría interpuestas por el equipo legal del expresidente Martinelli por delitos contra el honor y contra la administración pública.

Comisión de Credenciales remite 13 carpetas sobre las denuncias presentadas contra el ex Presidente @JC_Varela y la ex vice Presidenta @IsabelStMalo, al @PGN_PANAMA para que le dé el trámite legal por los hechos denunciados, al no tener competencia. pic.twitter.com/1GgmCLZUlS