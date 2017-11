Conoce las inversiones que China planea hacer en Panamá

Relacionados China y Panamá sellan su relación diplomática con 19 acuerdos de cooperación

“Se está cubriendo turismo, finanzas, infraestructura, energía... Por ende están yendo personas de los distintos ministerios, cada uno tiene una función en este viaje”, declaró Varela antes de partir al país asiático.

Cuatro días después de esta declaración, Varela llegó a tierra asiática. Él, y su amplia comitiva, fueron recibidos a lo grande. En su segundo día de gira firmó 19 acuerdos de cooperación.

“Uno de los acuerdos más importantes que se busca es para la planificación, estudio y evaluación de un tren desde la ciudad capital hasta Chiriquí”, destacó el secretario de Metas, Jorge Luis González.

“Pueden construir un tren bala entre Panamá y la frontera con Costa Rica. Ellos saben para que quieren eso, ¿pero para qué lo queremos nosotros?”, cuestionó el sociólogo Marcos Gandásegui.

“Esta es la oportunidad que tenemos los panameños, ojalá podamos transportar gente, productos y materia prima”, afirmó Enrique Lao, de la comunidad chino-panameña.

Sin duda China sabe cómo manejar rutas de comercio, su historia así lo demuestra.

La ruta de la seda conectó a China con India, Persia, Arabia y África. Se comercializaban toda clase de productos. Según los historiadores, la ruta recibió el nombre ya que la seda era una de las mercancías más codiciadas que se comercializaban por ella.

Varios siglos después China se ha propuesto una nueva ruta de la seda. Ha fijado la mirada en América Latina.

En Brasil ha invertido en fábricas de autobuses y paneles solares. En Argentina, compra soja y construyó una red ferroviaria. En Perú invirtió en energía y aluminio; en México en el ensamblaje de autos; en Venezuela en el petróleo; también financió un tren bioceánico para conectar Brasil, Perú y Bolivia. Un empresario chino también está detrás del proyecto para construir un canal interoceánico por Nicaragua.

“Esa inversión en América tiene como objetivo fortalecer la presencia de China en la región. Eso no implica generar más empleos”, apuntó el economista Adolfo Quintero.

Una de las áreas claves de inversión china en Panamá es en la Zona Libre de Colón. Se prevé construir una planta termoeléctrica y un puerto de contenedores. Ambos proyectos totalizan 1,800 millones de dólares.

“El riesgo a largo plazo es que las inversiones chinas controlen la estructura económica de Panamá. En el corto plazo uno de los riesgos es que los empresarios de Zona Libre se vean desplazados por empresarios chinos”, añadió Quintero.

En la agenda está también la firma de un tratado de libre comercio. Pero por ahora solo se firmará un acuerdo de entendimiento.

“El presidente no lleva un plan, no lleva un programa. Lleva un grupo de 40 empresarios, cada uno con su idea, pero no hay una idea que los una a todos”, advirtió Gandásegui.

“Es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. No solamente los empresarios, estoy seguro que habrá una mezcla en temas culturales y en temas deportivos”, manifestó el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

“China es el segundo aliado comercial de Panamá en el Canal. Su influencia y participación en el tema marítimo, en la generación eléctrica, en el transporte y diversas áreas de cooperación va a beneficiar a ambos países”, enfatizó Lao.

China promete a Panamá un panorama económico sin precedentes. Pero le tocará a las autoridades velar porque esas inversiones repercutan en beneficios para todos los sectores económicos.