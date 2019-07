Cortizo reafirma que no se van a 'desmantelar investigaciones'

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, aseguró que no se están desmantelando fiscalías, esto en respuestas a las declaraciones de la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, sobre los movimientos de personal en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

“Por nada vamos a desmantelar investigaciones (...) Estamos para servir y ayudar al Ministerio Público y el Órgano Judicial”, afirmó Cortizo.

El pasado 19 de julio, el presidente Cortizo había declarado que “el que diga que se está desmantelando a la DIJ es falso y está mintiendo" respondiendo a la declaraciones de la procuradora.

Porcell denunció que 20 funcionarios de la DIJ, que trabajaban en casos de alto perfil con las fiscalías anticorrupción, fueron removidos.

La procuradora Porcell también insinuó que estaba recibiendo presiones, a lo que Cortizo respondió, “no sé quién la presionan, por parte del Presidente de la República no es. No he hablado con ella”.

El mandatario volvió a explicar que lo que hizo fue respetar el derecho de estos funcionarios a recibir vacaciones y que se envió en reemplazo a una persona calificada.

Cortizo considera que estos movimientos no le quitarán fuerza a las investigaciones.

Con información de Meredith Serracín.