Diputados cuestionan posición del Meduca sobre el año escolar

En ese sentido, el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, diputado lamentó el olvido en que se ha dejado a la educación pública, por enfocar una mayor atención a la docencia privada.

“ La ministra de Educación dio una conferencia que dejó más preguntas que respuestas y me preocupa que le hemos dedicado tanto tiempo a la educación particular, que merece importancia, y hemos olvidado a los miles de niño que hoy no reciben ni siquiera el módulo mal dado por los docentes”, aseveró.

Por su parte, Pedro Torres, diputado panameñista, manifestó que no es justo lo que está pasando en el país, porque se ha tratado de confundir a la ciudadanía con una campaña de “ la educación no para”.

“ Porque aquí nadie ha tratado de parar la educación, ni detenerla, la idea es que se dé un nuevo reinicio”, señaló.

En tanto, el diputado del Molirena, Tito Rodríguez, reiteró la invitación a la ministra Gorday De Villalobos, para que asista al Pleno de la Asamblea, y dé cuentas al país de cuál será el futuro del año escolar 2020, frente a la pandemia del COVID-19.

Con información de Meredith Serracín.