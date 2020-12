Discursos y la corrección de los mensajes de Cortizo generan análisis y debate

Por María De Gracia (Periodista)



Los comentarios del Presidente de la República Laurentino Cortizo sobre las reglas para combatir el COVID-19, durante el acto del inicio de la construcción del nuevo Hospital del Niño han provocado diversas reacciones. Esto pone bajo la lupa la comunicación del Estado.

El miércoles, Cortizo le llamó la atención a quiénes no respetan las medidas de bioseguridad. Luego dijo que él mismo se la iba a "rifar" si resultaba contagiado COVID-19. No es la primera vez que las palabras del presidente generan controversia.

El analista político Edwin Cabrera advierte que debe mejorarse la comunicación institucional.

"Pero cuando se dan este tipo de situaciones como le paso al presidente Cortizo, entonces la percepción en el grupo de gobernados sobre que existen fallas y errores comienza a crecer, al igual que el cuestionamiento. No se produce una crisis de gobierno pero si produce una especie de "atascamiento". ¿Qué es lo más importante para un presidente en un sistema como el nuestro? La confianza que los gobernados deben tener en los gobernantes y cuando pasan estos tipos de cortocircuitos el presidente pierde su capital político en lo que a confianza se refiere", sostiene Cabrera.

"Lo sucedido trae como consecuencia que las ideas principales que el Gobierno quiere transmitir y las buenas noticias que tanto añora la población no están llegando y se están distrayendo, como fue en el pasado queratina y la rosa de la esperanza", indica Hermel Rodríguez del Movimiento Limpiemos Panamá.

TVN Noticias solicitó una reacción sobre lo sucedido al director de comunicación Del Estado Fernán Molinos, pero indicó que no realizaría comentarios.

El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, salió en defensa del presidente y manifestó que definitivamente lo que el presidente indicó en ese momento no era un discurso sobre que no iba a cumplir las medidas, porque durante los meses de pandemia se le ha visto dar el ejemplo y que ha realizado las advertencias de no bajar la guardia.

Tejada afirma que el discurso del mandatario de cumplir con las medidas contra el coronavirus no va a cambiar pero que se debe tener en cuenta que cuando se da un mensaje al país en algunas ocasiones se pueden dar diversas interpretaciones.

En twitter, el exdefensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada señala que Cortizo debe ser autocrítico, mejorar y estar más atento a los indicios de graves conductas en la administración pública.

El gobierno asegura que Cortizo buscaba indicar que cumplirá las normas contra el COVID-19.