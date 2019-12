Mangravita resultó herido tras el ataque desde una tanqueta del ejército norteamericano. Ocurrió mientras protegía del saqueo uno de los supermercados de su familia. Dice que todavía no entiende por qué dispararon.

“ Gracias a Dios puedo caminar por los médicos que me pudieron atender aquí en Panamá. Me salvaron la pierna. Llegué con la pierna en la mano y me la volvieron a poner”, contó Mangravita. “Nos tocó ver dónde nos escondíamos. A mí me dieron en la pierna escondido dentro de uno de los camiones grandes. A otro muchacho le dieron y a tres más. Uno fue herido en la cara, gracias a Dios no lo mató”, añadió.

Según cuenta Mangravita, no fueron los soldados quienes los auxiliaron, sino otros colaboradores.

“ Lo último que recuerdo es que me dijo la enfermera que a lo mejor iba a perder la pierna por el trauma que presentaba. A los dos días que desperté lo primero que hice fue ver si tenía la pierna. Siempre he sentido que esto fue innecesario. Me da rabia. Muchos panameños no pueden contar lo que estoy contando yo y no se ha hecho justicia”, exclamó Mangravita.

Treinta años después, Ricardo Mangravita califica como injusta la Invasión, e injusto que cuando reclamó al gobierno de Estados Unidos, se le negó diciendo que fue un acto de guerra, que no cubría lesiones. Por eso contesta que las víctimas de la Invasión merecen que el 20 de diciembre sea declarado Día de Duelo Nacional.